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Coahuila

Sergio cumple 30 años como Cristo en la Aurora, Saltillo

Desde muy niño comenzó siendo soldado, ladrón o algún otro personaje, pero a los 17 años se le dio la oportunidad de ser Cristo

  • 02
  • Abril
    2026

Su nombre real es Sergio, pero este Viernes Santo, como desde hace 30 años, se convierte en el Jesucristo del viacrucis del Sagrado Corazón en la Aurora, Coahuila ahora colonia de Saltillo, así como lo escucha desde hace 30 años. Él representa este importante personaje dentro del viacrucis.

Desde muy niño comenzó siendo soldado, ladrón o algún otro personaje, pero a los 17 años se le dio la oportunidad de ser Cristo y hoy, a sus 47 años, ha decidido decirle a Dios al personaje.

Y es que no es lo mismo el Jesucristo que interpretó a los 17 años que el actual, pero lo sigue haciendo con mucha fe y nos comparte que a veces es pesado, doloroso e incluso ha llegado a dudar, pero esto no se ha dado, pues su fe ha sido más grande.

Agradece a su familia por apoyarlo. Agradece a la gente de esta comunidad católica por permitirle ser del Cristo durante tantos años, pero sobre todo comparte qué sería lo que le diría el verdadero Jesús si lo encontrara hoy que se despide de este personaje.


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