Internacional

Estación Espacial recibe nuevos tripulantes tras bajas médicas

La cápsula de SpaceX completó la transferencia de la tripulación internacional un día después de su lanzamiento desde Florida

  • 14
  • Febrero
    2026

La Estación Espacial Internacional (EEI) restableció su operatividad total este sábado con la llegada de cuatro nuevos astronautas, quienes sustituyen a los colegas que debieron realizar un retorno de emergencia a la Tierra el mes pasado por complicaciones de salud.

La cápsula de SpaceX completó la transferencia de la tripulación internacional un día después de su lanzamiento desde Florida.

Este relevo pone fin a un periodo crítico en el complejo orbital. Tras la evacuación médica del pasado 7 de enero —la primera de la NASA en 65 años de vuelos tripulados—, la estación quedó operando con solo tres personas: un estadounidense y dos rusos.

Esta reducción de personal obligó a la agencia espacial a pausar las caminatas espaciales y a recortar proyectos de investigación para priorizar el mantenimiento de la estructura a 446 kilómetros de altura.

El nuevo equipo, que permanecerá en órbita entre ocho y nueve meses, cuenta con perfiles de alta experiencia. Entre ellos destaca Jessica Meir, bióloga marina de la NASA que en 2019 participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina, y Andrei Fedyaev, expiloto militar ruso.

nave-espacial-rusa-llega-a-estacion-espacial-internacional.jpg

Se unen a ellos Sophie Adenot, piloto de helicópteros y segunda mujer francesa en la historia en viajar al espacio, y Jack Hathaway, capitán de la Marina de los Estados Unidos.

“¡Bonjour! Agradecida de estar a bordo y estamos listos para empezar a trabajar”, expresó Meir tras el acoplamiento exitoso de la nave.

Respecto al incidente que motivó este cambio apresurado, la NASA se ha negado a revelar la identidad del astronauta que enfermó en órbita o la naturaleza de su padecimiento, citando la privacidad de la información médica.

El astronauta afectado y sus tres compañeros originales regresaron a la Tierra más de un mes antes de lo previsto y pasaron su primera noche de vuelta en un hospital antes de ser trasladados a Houston.

Pese al incidente, la agencia espacial indicó que no se realizaron modificaciones en las revisiones médicas previas al vuelo para este equipo de reemplazo, manteniendo los protocolos de salud estándar para misiones de larga duración.


