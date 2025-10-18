Cerrar X
Nuevo León

Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz

Entre las entregas destacan más de 600 despensas, cientos de galones y botellas de agua, así como artículos de abrigo, transportados en helicóptero

  • 18
  • Octubre
    2025

En su quinto día de labores de apoyo humanitario, elementos de Protección Civil de Nuevo Leónrealizaron 12 vuelos a comunidades del municipio de Pánuco, Veracruz, con el objetivo de entregar víveres y artículos de primera necesidad en zonas afectadas y de difícil acceso.

Durante la jornada, el personal distribuyó despensas, agua, kits de bebé, colchonetas y cobertores, beneficiando a familias de las comunidades La Herradura, Tamantes, Oviedo y Tanjuco. 

Entre las entregas destacan más de 600 despensas, cientos de galones y botellas de agua, así como artículos de abrigo, transportados mediante operaciones aéreas coordinadas por el helicóptero de Protección Civil Nuevo León.

Las autoridades informaron que las maniobras se desarrollaron sin incidentes y bajo condiciones climáticas favorables, lo que permitió garantizar el traslado seguro de los insumos.

