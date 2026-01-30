Podcast
Nuevo León

Viento helado y lluvias por Frente Frío 32 en Nuevo León

El frío llegará hoy al estado, por lo que te recomendamos revisar el pronóstico, checar qué zonas serán más afectadas y qué medidas recomienda PC de NL

  • 30
  • Enero
    2026

Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío número 32 y su masa de aire ártica asociada se desplazan sobre el noreste del país y el Golfo de México, lo que generará un descenso de temperatura en Nuevo León durante el transcurso de los próximos días. El sistema también estará acompañado de viento con rachas fuertes y probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas.

De acuerdo con el reporte, durante este viernes persistirá un ambiente fresco, con temperaturas máximas cercanas a los 18 °C. Sin embargo, se prevé un descenso térmico más marcado hacia la noche y la madrugada del sábado, cuando se resentirá con mayor intensidad la masa de aire frío.

Qué temperaturas se esperan en Nuevo León

Para el sábado se pronostican temperaturas mínimas de 5 °C y máximas de 15 °C en distintas regiones del estado. El domingo continuará el ambiente frío, con valores mínimos cercanos a 4 °C y máximas alrededor de 14 °C, principalmente durante las primeras horas del día y la noche.

Las autoridades señalan que estas condiciones pueden variar de acuerdo con la zona metropolitana, áreas rurales y regiones montañosas, donde los registros suelen ser menores.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 12.13.49 PM.jpeg

Vientos y lluvias por masa de aire ártica

El sistema frontal también favorecerá ráfagas de viento de 40 a 50 km/h, con mayor incidencia en la región oriente de Nuevo León. Además, se contempla la presencia de precipitaciones aisladas durante el viernes en algunos puntos del estado.

Las rachas de viento pueden provocar caída de objetos ligeros, tolvaneras en zonas abiertas y cambios en la sensación térmica, por lo que se pide precaución en exteriores.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 12.13.50 PM.jpeg

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Protección Civil estatal recomienda a la población mantenerse informada por medios oficiales, usar ropa abrigadora y evitar cambios bruscos de temperatura. También se sugiere especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y población con enfermedades respiratorias.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene monitoreo constante de reportes meteorológicos, radares y avisos técnicos, con el fin de emitir actualizaciones en caso de variaciones relevantes en el pronóstico.


