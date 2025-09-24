Realizará Gobierno brigada de testamentos gratuitos

En el mes del testamento, el Gobierno del Estado tendrá una brigada de trámites de testamentos de manera gratuita.

Será el jueves 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido que se reunirán 157 notarios públicos para brindar la atención a las familias con asesoría jurídica, incluidas aquellas que cuenten con problemas de inmuebles intestados, en un horario de 8 a 16:00 horas.

Los requisitos son los siguientes:

Acta de nacimiento (y de matrimonio en caso de que la propiedad esté a nombre de los cónyuges)

Que el inmueble no rebase un valor catastral de un millón $850 mil pesos

Recibo predial (No necesita estar pagado)

Copia del CURP

Identificación oficial

El secretario de Gobierno, Miguel Flores, invitó a la ciudadanía a participar.

“El objetivo de todo esto es llevar acabo el trámite del testamento, hay algunos intestados, con problemas y la idea es precisamente darles la asesoría jurídica para que podamos de alguna forma ayudarles con el testamento”, dijo durante el Nuevo León Informa.

El límite de inmueble el año pasado fue de un milllón $150 mil, ahora será de un millón $850 mil pesos.

