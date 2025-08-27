Reclaman a Capital Tech $160 millones de pesos

Tres denuncias contra Capital Tech en donde los afectados reclaman una cifra total de $160 millones de pesos, es lo que reportó la Fiscalía General del Estado, ante el escandalo por el fraude de dicha empresa.

La dependencia compartió la información anterior y agregaron que el caso podría ser complicado, ya que la mayoría de la información que manejan este tipo de empresas, son confidencial al 100% y la autoridad podría no tener acceso.

“Tres carpetas de investigación que es un monto cercano a los $160 millones de pesos, ahí lo importantes que hay que decirles, es que la víctima por sí misma presentó una solicitud ante el juez de control una solicitud para embargar cuentas a las personas que la víctima señaló como denunciadas, es decir, el MP puede providencias precautorias para asegurar la reparación del daño en favor de la víctima pero no solo el MP, también lo puede hacer la víctima. “Y esto es lo que sucedió en este último caso, la víctima presentó la denuncia ante la fiscalía y la víctima a través de sus asesores jurídicos, solicitó un embargo a las cuentas de las personas señaladas como denunciadas y hasta la fecha, las cuentas que ordenó el Juez embargar se encuentran inmovilizadas hasta en tanto esto sea concluido con una imputación (que no ha sido el caso) y si lo fuera cambiará a su medida cautelar”, dijo el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

La denuncia aún no se ha judicializado y la carpeta de investigación sigue en curso. El Ministerio Público requiere información bancaria protegida por secreto bancario, la cual solo puede obtenerse con autorización de un juez.

Se espera que en las próximas semanas se cuente con datos oficiales solicitados a través de la Comisión Nacional Bancaria.

“En este caso, hay un señalamiento claro y directo por parte de las personas que denuncian aun no es el caso el hacer solicitudes ante un juez de control, aún no se ha judicializado por parte de MP la carpeta, seguramente en las siguientes semanas tendremos una postura un poco más clara. “En este tipo de eventos el MP requiere información bancaria y está revestida de algo que se le llama secreto bancario, es decir, los funcionarios bancarios NO pueden darle a la autoridad investigadora información si no es con la autorización de un juez, ese proceso lleva algo de tiempo, está centralizada la información en la Comisión Nacional Bancaria, que es la que hace las solicitudes a los bancos de todo el país, vamos en ese proceso, seguramente la siguiente semana tendremos ya la información legalmente obtenida haciendo la solicitudes competentes”, agregó el vicefiscal.

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) regiomontana Capital Tech se declaró en concurso mercantil al quedarse sin liquidez para pagar a sus inversionistas, a quienes les debe aproximadamente $815 millones de pesos por intereses y capital, afectando a 135 personas la mayoría, adultos mayores.

Este caso se suma a un total de seis grandes fraudes cometidos por SOFOMes en Nuevo León entre 2024 y 2025, con un monto acumulado de alrededor de $4,535 millones de pesos.

Aunque Capital Tech cuenta con propiedades como garantía, su venta podría tomar hasta dos años, por lo que la empresa optó por declarar concurso mercantil, autorizado por la jueza Olga Borja Cárdenas en febrero de 2025. Jesús Mario Sepúlveda González fue nombrado conciliador del proceso.

Los inversionistas enfrentan perspectivas difíciles: podrían recuperar solo el 25 % del capital invertido, lo que significa recibir $250 pesos por cada 1,000 aportados, mientras el restante 75 % se considera probablemente perdido.

