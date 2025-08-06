Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_06_at_9_00_58_PM_bf79c34d8e
Nuevo León

Reconoce Adrián de la Garza a policías por salvar a niño

El alcalde de Monterrey reconoció a dos oficiales que brindaron apoyo a un niño que presentaba obstrucción de las vías respiratorias por atragantamiento

  • 06
  • Agosto
    2025

El alcalde Adrián de la Garza reconoció el acto heroico de dos oficiales de la Policía de Monterrey que brindaron apoyo a un niño de seis años que presentaba obstrucción de las vías respiratorias por atragantamiento.

Jonathan Nicolás López Yerena y César Hernández Carballo son los elementos que el lunes brindaron apoyo a una madre de familia, Karina Flores, de 27 años, que angustiada solicitaba el auxilio para su hijo en la colonia Niño Artillero.

De la Garza resaltó la labor de los dos oficiales, quienes pusieron en práctica los conocimientos de primeros auxilios que han recibido en la Academia de Policía de Monterrey, a través de personal de la Dirección de Protección Civil Municipal.

“Quiero reconocer a Jonathan y a César. Es importante estar haciendo este tipo de reconocimientos para enaltecer el alto valor de los elementos de la policía de Monterrey, felicidades, sigan así, esta es la policía que quiere la ciudadanía, vamos a seguir esforzándonos mucho para mantener la seguridad, la paz, el orden de toda la ciudad”.

Los elementos asignados a la Dirección de Policía de Operaciones Especiales fueron recibidos esta tarde por el alcalde, que señaló que propondrá a los elementos ante la Comisión de Honor y Justicia para que el acto heroico que hicieron sea reconocido por la corporación. 

Como parte de la Estrategia ESCUDO, la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia es una herramienta primordial en la capacitación que recibe la Policía de Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_07_16_at_6_01_36_PM_f5d2d17fb7
Promueve Monterrey control ético de la población de mascotas
Implementara_Monterrey_contraflujo_en_Morones_Prieto_a_partir_del_lunes_4e2ad48f9d
Implementarán contraflujo en Morones Prieto a partir del lunes
Whats_App_Image_2025_07_07_at_8_42_42_PM_1_80cef2d6a0
Rehabilitan simultáneamente cuatro parques en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

aranceles_trump_2b81966722
Entran en vigor los amplios aranceles de Trump a más de 60 países
Catean_casa_e6caca02da
Catean domicilio en Contry Sol por presunto narcomenudeo
arturo_meza_cantautor_2beee3080e
Un rebelde con causa que celebra 50 años en los escenarios
publicidad

Más Vistas

nl_uanl_ab4af48baa
Proponen hacer exámenes de sangre a vecinos y a alumnos de la Uni
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
EH_UNA_FOTO_73321639f4
Clausura División Ambiental cuatro empresas por contaminar suelos
publicidad
×