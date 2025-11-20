Reconoce Fuerza Civil a Jesús Nava por mejoras en seguridad

En un acto significativo, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, recibió un reconocimiento por parte de Gerardo Escamilla Vargas, titular de Fuerza Civil, gracias a las acciones implementadas que han contribuido a la disminución de los índices delictivos en el municipio.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, José María Ramírez Reyes, Nava destacó la estrategia integral que incluye cercanía con la comunidad, monitoreo constante y capacitación de los policías.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Santa Catarina ha logrado posicionarse en los primeros lugares del Semáforo Delictivo, con una notable reducción en la percepción de inseguridad, que ha pasado del 50.1% al 45.5%.

Este esfuerzo ha sido reconocido como un trabajo arduo y dedicado de la corporación de seguridad local. Ramírez Reyes aseguró que continuarán reforzando las acciones de seguridad para el bienestar de los ciudadanos.

