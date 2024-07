Reconoce la Sección 21 falta de mantenimiento en escuelas

El secretario general de la Sección 21, Francisco Martínez Calderón, reconoció que hay muchas necesidades en las escuelas federales, pero también que la Secretaría de Educación de Nuevo León ha avanzado en la rehabilitación de los planteles.



Luego de que INFO 7 evidenciara algunas instituciones educativas con falta de mantenimiento a pocos días del fin de curso, Martínez Calderón, señaló que desde la pandemia se dio aviso a la dependencia estatal del abandono de varias escuelas.



Y ha habido una respuesta favorable por parte de la secretaria, Sofialeticia Morales para reparar los estragos del desuso, y en los años recientes fenómenos naturales han azotado de nuevo a este sistema educativo.



En entrevista para INFO 7, Francisco Martínez también aseguró que las necesidades por falta de mantenimiento en plateles son muchas desde años atrás y que esta carencia también repercute en el desempeño académico de los alumnos.



“Sí nos faltan si faltan escuelas que les falte mantenimiento, digo las necesidades son muchas, de hace muchos años, yo sé que el gobierno del estado a veces también batalla con la cuestión del presupuesto.



“Si no tenemos buenas instalaciones, claro que no se da una buena educación, aquí nuestro esta ha tenido muchos fenómenos climatológicos muy fuertes, el año pasado fue la sequía, la falta de agua hoy tenemos el tema de lluvias”, señaló Martínez Calderón.



Ante esto, el líder sindical mencionó que si se han hecho programas como la instalación de aire acondicionado en escuelas que lo necesitan, al igual que impermeabilización por parte del estado.



Y reiteró que la postura de la Sección 21 siempre ha sido tener buenas instalaciones y la infraestructura adecuada para desempeñar su labor de enseñanza, siempre en medida del presupuesto que puedan tener las autoridades estatales.



“Nuestra postura siempre ha sido que estén las instalaciones como deben de ser, pero también entendemos que el gobierno no tenga el presupuesto necesario, pero nuestra postura siempre ha sido que tengamos la infraestructura necesaria para poder realizar nuestra labor.



“Poco a poco dependiendo el recurso que tiene el gobierno del estado se han ido rehabilitando, obvio el tema del fenómeno natural nuevamente las condiciones de las escuelas estuvieron deterioradas”, añadió el líder sindical.



Asimismo, Martínez Calderón señaló que desde su perspectiva de las más de tres mil escuelas que integran la sección 21, en su mayoría se encuentran en las condiciones necesarias para operar.



También dijo desconocer la situación en las que se encuentren los planteles estatales que pertenecen a la sección 50 y que fueron mencionados en el hallazgo de este medio el pasado martes 09 de julio.

Comentarios