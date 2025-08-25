Reconoce ONU el combate a la pobreza en Nuevo León

La ONU reconoció el trabajo de Nuevo León en el combate a la pobreza por los resultados del INEGI al dar a conocer la reducción histórica en pobreza extrema de 2.1 por ciento en 2020 a 0.5% en 2024.

Lina Pohl Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) destacó la labor de la gestión del gobernador Samuel García por enfocarse en la mejora de todos los ciudadanos.

También destacó que pocos gobiernos como el de NL tienen una visión a largo plazo a favor del desarrollo sostenible en la agenda 2030

“Es un honor tenerlo aquí al gobernador Samuel García. Él dijo una vez algo que a mí me impactó profundamente, dijo: ‘no quiero ser recordado por los puentes que haga o por las carreteras que construya, yo quiero ser recordado por cuántas personas voy a sacar de la pobreza’, y creo que es así”, expresó Pohl Alfaro en el marco de la reunión entre el Gobierno de Jalisco, Gobierno de NL y la ONU.

El pasado 13 de agosto, en el informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022-2024, el INEGI dio a conocer la reducción histórica en pobreza extrema en Nuevo León, la cual pasó de 2.1% en 2020 a 0.5% en 2024, es decir, que 94,000 personas salieron de esta condición en tan solos cuatro años.

El gobernador Pablo Lemus Navarro resaltó la colaboración que existe entre ambos gobiernos frente al Mundial de FIFA 2026, pero que dejarán un legado por décadas.

En el evento, participaron además funcionarios de primer nivel del Gabinete de Jalisco, representantes de la ONU y de la UNESCO en México.

