Cerrar X
nl_carlos_de_la_fuente_d48644f895
Nuevo León

Reforma para regular preventas en últimos detalles

Carlos de la Fuente aseguró que la reforma al Código Civil, que protege a quienes invierten en preventas de departamentos, podría aprobarse el 17 de diciembre

  • 03
  • Diciembre
    2025

La reforma que busca blindar a los compradores frente a preventas fraudulentas de departamentos está en su etapa final, aseguró el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien adelantó que la propuesta podría aprobarse el 17 de diciembre, último día del periodo legislativo.

Desde el arranque del primer periodo del segundo año legislativo, se planteó como prioridad generar mecanismos que protegieran a las personas afectadas por fraudes inmobiliarios, especialmente en casos donde se invertía en torres de departamentos con la promesa de recibir una unidad en un plazo determinado, pero que nunca se entregaba o cuyas ofertas de compra eran canceladas sin explicación.

Aunque el tema permaneció detenido durante varias semanas, De la Fuente explicó que trabajan en los ajustes finales de una nueva modificación al Código Civil, con la intención de incluir también la regulación de la figura conocida como “oferta de compra”.

“Le mandé a la Canadevi el último proyecto que traíamos, me la hicieron unas modificaciones y lo estoy viendo con los abogados; son modificaciones de forma, no de fondo.

“Ya estoy preparando todo el dictamen para que la próxima comisión de legislación pudiera avanzar; yo espero que sí salga, a lo mejor el último día, el 17 de diciembre”, dijo Carlos de la Fuente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_04_at_3_37_17_PM_cb9ed234d4
PRI propone fortalecer a la Fiscalía Ambiental en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_23_27_AM_b3a545fde8
Gubernatura de Nuevo León: ¿Sólo para mujeres?
finanzas_salario_d2386eba44
El IP respalda el aumento salarial para el 2026
publicidad

Últimas Noticias

Roba_vivienda_140_agresion_9005eb2e8d
En medio de la tragedia y muerte le roban 140 mil
sismo_montemorelos_e794828467
Se registra sismo de 3.4 grados en Montemorelos
dua_lipa_taqueria_califa_de_leon_CDMX_conciertos_884ab47ef6
Dua Lipa disfruta tacos de bistec en Califa de León en CDMX
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×