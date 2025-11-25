Refuerza Nuevo León compromiso contra violencia de género

En el marco del 25 de noviembre, el Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, reiteró que la administración estatal mantiene una postura contundente frente a cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

Señaló que la fecha no es meramente conmemorativa, sino un recordatorio permanente de la responsabilidad institucional y social para erradicar estas agresiones.

Flores Serna resaltó que una de las acciones más importantes del año fue la aprobación en el Congreso local de su propuesta para ampliar la definición de acoso en espacios públicos.

La medida, dijo, busca fortalecer el marco legal para que las mujeres puedan sentirse seguras en calles, transporte y cualquier entorno cotidiano, además afirmó que cuando existe voluntad política, se pueden lograr avances concretos en materia de protección.

El funcionario también enfatizó el impacto del programa estatal “Ayudamos a las Mujeres”, un modelo de atención y acompañamiento destinado a cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras.

Reconoció además la labor de la Secretaría de las Mujeres, a la que calificó como un pilar fundamental en la construcción de políticas públicas efectivas.

Por otra parte, Flores Serna reafirmó que el combate a la violencia de género es un objetivo continuo y prioritario para Nuevo León.

Aseguró que el Gobierno del Estado seguirá trabajando en coordinación con los poderes públicos para consolidar un entorno más seguro y justo para todas las mujeres.

“Quien se mete con una mujer, se mete con todo Nuevo León”, reiteró como mensaje central de la política estatal.

