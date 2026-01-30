Podcast
Nuevo León

Falla mecánica provoca incendio de automóvil en San Pedro

El vehículo quedó varado por el bulevar Gustavo Díaz Ordaz después de perder potencia. Momentos después comenzó a salir fuego del área del motor

  • 30
  • Enero
    2026

Un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2017, terminó envuelto en llamas durante la madrugada mientras circulaba por el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la colonia La Leona, en el municipio de San Pedro, lo que obligó a la intervención de cuerpos de auxilio.

El hecho se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando la unidad perdió repentinamente potencia y quedó sin encendido. Momentos después comenzó a salir fuego del área del motor, situación que alertó al conductor, quien logró descender a tiempo para ponerse a salvo antes de que el incendio se propagara.

El siniestro generó alarma entre quienes transitaban por la zona, debido a la intensidad de las llamas y al humo que se extendió sobre la vialidad. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el reporte de emergencia, acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y asegurar el área. Una vez controlada la situación, el vehículo fue retirado del lugar, permitiendo restablecer la circulación.

De manera preliminar, se indicó que el incendio habría sido provocado por una falla eléctrica en el motor, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen con exactitud el origen del incidente.


