Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nava_a62744bf3e
Nuevo León

Refuerzan seguridad navideña en Santa Catarina con operativo

El municipio de Santa Catarina activó un operativo de seguridad con Guardia Nacional y Ejército, que incluye drones, rondines y monitoreo desde el C4

  • 15
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de reforzar la vigilancia durante la temporada navideña, el Gobierno de Santa Catarina activó un operativo de seguridad integral en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La estrategia contempla rondines constantes, monitoreo aéreo con drones y un despliegue de elementos municipales y federales en distintos puntos del municipio.

Como parte de estas acciones, el alcalde Jesús Nava Rivera encabezó un recorrido por diversas calles para informar directamente a los vecinos sobre las medidas implementadas para proteger el patrimonio y la integridad física de la población.

Coordinación y tecnología

El edil explicó que el operativo se apoya en una estrategia de inteligencia que incluye la vigilancia con drones, patrullajes permanentes y monitoreo desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

image.jfif

“Estamos intensificando este tipo de operativos en conjunto con Guardia Nacional y el Ejército, con toda una estrategia de vigilancia y monitoreo desde el C4 para proteger a los habitantes del municipio”, señaló Nava Rivera.

Detalló que actualmente se cuenta con 350 cámaras enlazadas al C4, además de botones de pánico y torres de vigilancia, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier situación de riesgo, especialmente durante el periodo decembrino.

Participación ciudadana

Durante un encuentro con vecinos de la colonia Puerta Mitras, el alcalde recordó que los reportes pueden realizarse a la línea directa del C4, al número 81 8676 1908.

Asimismo, destacó que la administración municipal mantiene activos alrededor de 600 chats vecinales en materia de seguridad, a través de los cuales se atienden inquietudes y reportes de la ciudadanía, fortaleciendo la colaboración entre autoridades y comunidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_13_32_PM_c58f187feb
Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×