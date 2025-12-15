Refuerzan seguridad navideña en Santa Catarina con operativo

Con el objetivo de reforzar la vigilancia durante la temporada navideña, el Gobierno de Santa Catarina activó un operativo de seguridad integral en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La estrategia contempla rondines constantes, monitoreo aéreo con drones y un despliegue de elementos municipales y federales en distintos puntos del municipio.

Como parte de estas acciones, el alcalde Jesús Nava Rivera encabezó un recorrido por diversas calles para informar directamente a los vecinos sobre las medidas implementadas para proteger el patrimonio y la integridad física de la población.

Coordinación y tecnología

El edil explicó que el operativo se apoya en una estrategia de inteligencia que incluye la vigilancia con drones, patrullajes permanentes y monitoreo desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

“Estamos intensificando este tipo de operativos en conjunto con Guardia Nacional y el Ejército, con toda una estrategia de vigilancia y monitoreo desde el C4 para proteger a los habitantes del municipio”, señaló Nava Rivera.

Detalló que actualmente se cuenta con 350 cámaras enlazadas al C4, además de botones de pánico y torres de vigilancia, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier situación de riesgo, especialmente durante el periodo decembrino.

Participación ciudadana

Durante un encuentro con vecinos de la colonia Puerta Mitras, el alcalde recordó que los reportes pueden realizarse a la línea directa del C4, al número 81 8676 1908.

Asimismo, destacó que la administración municipal mantiene activos alrededor de 600 chats vecinales en materia de seguridad, a través de los cuales se atienden inquietudes y reportes de la ciudadanía, fortaleciendo la colaboración entre autoridades y comunidad.

