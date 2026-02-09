Violencia intrafamiliar en Reynosa deja a una menor muerta

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar se registró en la ciudad de Reynosa, en la colonia Puerta Grande, donde tres menores de edad eran presuntamente agredidos por su propio padre.

La mañana del domingo, vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar los gritos de auxilio de un bebé de meses de nacido, un niño de cuatro años y una niña de seis años. Al arribar las unidades, se confirmó la gravedad del caso y la menor, identificada como Emily, fue trasladada de urgencia a la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde lamentablemente perdió la vida a consecuencia de los golpes.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido hermetismo sobre el caso, el cual continúa bajo investigación, y la única voz pública que se ha pronunciado es la de una agencia funeraria de Reynosa, la cual se ofreció a otorgar de manera gratuita los servicios funerarios para despedir a la menor.

Al respecto, Óscar Hinojosa Cantú, empresario del sector funerario, lamentó el fallecimiento de la pequeña y expresó que se trata de un caso que ha tocado la sensibilidad de la comunidad.

“Es lamentable un caso de estos… todos sentimos en nuestro corazón esa gran sensibilidad que tenemos por cualquier niño”, señaló.

Posteriormente, autoridades informaron que el padre de la menor, identificado como Marcos “H”, de 25 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, luego de haber reconocido el grave delito. La pequeña Emily fue velada y únicamente una agencia funeraria se hizo cargo de brindarle los servicios y el acompañamiento.

Sobre el apoyo brindado, Óscar Hinojosa Cantú explicó que la ayuda se realiza de manera solidaria y por convicción personal.

“Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón… si tú no tienes para vivir, menos para morir, ven con tu hermano Óscar Hinojosa Cantú”, expresó.

La capilla donde permanecieron los restos de la menor se mantuvo vacía durante varias horas, y únicamente personal de la funeraria acompañó el cuerpo de la niña, ya que la madre permanecía en las afueras de la Clínica 15 del IMSS, donde continúan internados los otros dos menores.

Finalmente, el empresario funerario informó que el cuerpo de la pequeña será trasladado al municipio de Matamoros, donde será sepultada, cumpliendo con los trámites e impuestos correspondientes ante las autoridades municipales y estatales.

“Yo lo hago por agradar a Dios, por servir a esa madre… Va a ser trasladada a Matamoros y se va a sepultar en un panteón de allá, como Dios manda y como manda el hombre, pagando los impuestos municipales y estatales”, concluyó.

