Nuevo León

Registran tercer rescate en el Río Santa Catarina

El tercer rescate de una persona en situación de calle ante las lluvias registradas en la zona metropolitana de Monterrey se registró en el Río Santa Catarina

El tercer rescate de una persona en situación de calle ante las lluvias registradas en la zona metropolitana de Monterrey se registró en el Río Santa Catarina, esta vez bajo el puente vehicular que conecta la avenida Garza Sada con la avenida Félix U. Gómez.

Fueron trabajadores de la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro quienes realizaron el llamado de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Monterrey.

El hombre se encontraba a mitad del río, entre de la corriente, por lo que más de cinco rescatistas ingresaron con apoyo de equipo hidráulico y cuerdas para auxiliarlo. Tras ser puesto a salvo, recibió atención médica en el lugar, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

El hombre aparentemente vive bajo el mismo puente vehicular y es que en la zona se observó una vivienda improvisada hecha con cartón, plástico y madera.

Comentarios

Etiquetas:
