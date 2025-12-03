Cerrar X
Nuevo León

Regresa extitular al frente del Implang en San Pedro

San Pedro nombró nuevamente a Yolanda Ochoa en el Implang tras la renuncia de Fernando Garza; el Cabildo aprobó su regreso para dar continuidad urbana

  • 03
  • Diciembre
    2025

San Pedro anunció que Yolanda Ochoa Rodríguez regresó al frente del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (Implang), con la renuncia de Fernando Garza Treviño.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán tomó protesta a Ochoa Rodríguez como nueva titular del Implang, después de que su nombramiento recibiera el aval unánime del Cabildo.

La designación se concretó durante una sesión extraordinaria, donde la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla, informó que el arquitecto Fernando Garza Treviño presentó su renuncia por motivos personales. 

Tras esta notificación, síndicos y regidores revisaron la propuesta enviada por el edil sampetrino para ocupar la vacante y acordaron aprobarla sin objeciones.

El alcalde panista dio un mensaje de agradecimiento al desempeño de Garza Treviño en los diferentes cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera y dijo que fue el impulsor de proyectos de trascendencia tanto en el municipio como en el estado.

“Dar un agradecimiento muy muy grande al arquitecto Fernando Garza Treviño, que ya que en días pasados presentó su renuncia por temas personales. Resaltar muchísimo el trabajo del arquitecto, que no solamente en esta administración, al frente de Desarrollo Urbano y del Implang, sino en varias más, aquí, en el municipio de San Pedro".

“Es una persona muy visionaria, la cual hizo una gran labor tanto en la Secretaría de Desarrollo Urbano, la cual, con esa visión y con ese toque arquitectónico, pudo lograr muchísimos proyectos icónicos, tanto en el municipio de San Pedro como en el estado”, reiteró Farah Giacomán. 

Con el respaldo del Cabildo, Yolanda Ochoa regresó a un cargo que ya había ocupado al inicio de la actual administración. 

El ayuntamiento aseguró que su llegada busca garantizar la continuidad de la línea de planificación urbana que se venía implementando y mantener el impulso de proyectos orientados al desarrollo ordenado y sostenible.

El perfil de Ochoa Rodríguez cuenta con preparación para desempeñar dicho cargo, considerando que es arquitecta de formación y cuenta con un Doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos.

Asimismo, cuenta con credenciales que la administración considera esenciales para liderar el instituto a lo largo de los próximos seis años, periodo para el cual fue nombrada.

El pasado 16 de junio, El Horizonte dio a conocer que en una reestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Pedro se incorporó el urbanista Gabriel Todd para suplir a Fernando Garza a la cabeza de esta dependencia.

Tras una reunión en la sala de cabildo de San Pedro, la cual fue precedida por Mauricio Fernández, alcalde del municipio, Luis Susarrey, secretario general, y Mauricio Farah, secretario de Ayuntamiento, anunciaron los cambios.

Donde Fernando Garza Treviño pasó a ser el encargado del despacho del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implang) con miras a asumir en un futuro la titularidad del instituto.

Otro cambio fue el de Yolanda Ochoa, que encabezaba el Implang y ahora asumirá la Dirección de Modernización Urbana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.


