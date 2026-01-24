Suspenderán clases en Tamaulipas por frente frío extremo

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró la suspensión de clases ante la llegada del Frente Frío número 30, el cual ingresará al estado de sábado para domingo, impulsado por una masa de aire ártico, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Este fenómeno provocará un evento de “norte” con rachas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora, alcanzando velocidades de hasta 90 km/h.

Municipios con temperaturas bajo cero

Las autoridades prevén un descenso significativo de las temperaturas en la zona norte del estado. Los municipios con pronóstico de cero grados o menos son:

Nuevo Laredo: de -4 °C a -2 °C

Guerrero: de -4 °C a -2 °C

Díaz Ordaz: de -3 °C a -1 °C

Reynosa: de -2 °C a 0 °C

Matamoros: de -1 °C a 1 °C

Ante estas condiciones, el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles cuando el termómetro descienda a 0 grados o menos.

En el resto de los municipios del estado, donde se esperan temperaturas entre 1 y 5 grados centígrados, la asistencia a clases quedará a criterio de madres, padres y tutores, priorizando la salud de niñas, niños y adolescentes.

Recomendaciones a la población

La SET y Protección Civil recomendaron a la ciudadanía:

Usar ropa holgada y en capas

Proteger cabeza, manos y pies

Evitar ropa húmeda

Mantenerse bien hidratados

Evitar cambios bruscos de temperatura

No realizar actividades que provoquen sudoración

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.





