Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
granizo_a1dfa36208
Nuevo León

Reportan caída de granizo en General Terán por frente frío

Protección Civil difundió imágenes del fenómeno, mientras las autoridades advirtieron lluvias, viento moderado y actividad eléctrica en varias zonas

  • 07
  • Mayo
    2026

La caída de granizo sorprendió durante la madrugada de este jueves a habitantes del municipio de General Terán, derivado de las condiciones climatológicas provocadas por el avance de un frente frío sobre el estado de Nuevo León. 

Protección Civil de General Terán compartió imágenes del fenómeno registrado en aquella zona, mientras que autoridades estatales advirtieron sobre la presencia de lluvias, viento moderado y posible actividad eléctrica en distintas regiones de la entidad. 

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, el sistema frontal actualmente recorre la zona norte del estado y se espera que durante el amanecer continúe generando chubascos en municipios del norte, la región citrícola y el área metropolitana de Monterrey. 

Entre los municipios donde existe probabilidad de precipitaciones se encuentran Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Villaldama, Bustamante, Vallecillo, Agualeguas, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Monterrey, Linares, Montemorelos y Allende. 

Autoridades estatales señalaron que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene vigilancia permanente ante cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños de consideración relacionados con las lluvias o la caída de granizo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ce33e102_beea_4e5a_951d_ddf89c907c06_54c2acbb0e
Realizan traslado aéreo de pulmones en Monterrey
coahuila_clases_preinscripcion_5d485b95a3
Confirma Samuel García que clases en NL terminan el 19 de junio
INFO_7_UNA_FOTO_1_2f86305852
Arrestan a tres por posesión de droga en Gral. Bravo y Matehuala
publicidad

Últimas Noticias

ce33e102_beea_4e5a_951d_ddf89c907c06_54c2acbb0e
Realizan traslado aéreo de pulmones en Monterrey
Cuarentena_a5bd8af358
EUA pondrá en cuarentena a sus pasajeros del crucero en Nebraska
Whats_App_Image_2026_05_08_at_4_44_20_PM_b630cac49d
Minero fallece aplastado por maquinaria pesada en Progreso
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×