Reportan caída de granizo en General Terán por frente frío

La caída de granizo sorprendió durante la madrugada de este jueves a habitantes del municipio de General Terán, derivado de las condiciones climatológicas provocadas por el avance de un frente frío sobre el estado de Nuevo León.

Protección Civil de General Terán compartió imágenes del fenómeno registrado en aquella zona, mientras que autoridades estatales advirtieron sobre la presencia de lluvias, viento moderado y posible actividad eléctrica en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, el sistema frontal actualmente recorre la zona norte del estado y se espera que durante el amanecer continúe generando chubascos en municipios del norte, la región citrícola y el área metropolitana de Monterrey.

Entre los municipios donde existe probabilidad de precipitaciones se encuentran Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Villaldama, Bustamante, Vallecillo, Agualeguas, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Monterrey, Linares, Montemorelos y Allende.

Autoridades estatales señalaron que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene vigilancia permanente ante cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños de consideración relacionados con las lluvias o la caída de granizo.

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