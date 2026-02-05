Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_05_at_6_31_15_PM_e9063a138f
Nuevo León

Reportan disparos en avenida Juárez; siete personas heridas

De acuerdo con información preliminar, el saldo sería de siete personas heridas por arma de fuego, quienes fueron atendidas por cuerpos de auxilio en el lugar

  • 05
  • Febrero
    2026

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en el centro de Monterrey, luego de que se reportaran disparos de arma de fuego sobre la avenida Juárez, en la zona comercial del centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aramberri y Modesto Arreola, a escasos metros del Mercado Juárez y del área de Colegio Civil, donde elementos de la Policía de Monterrey acudieron para atender el reporte y entrevistar a posibles testigos.

De acuerdo con información preliminar, el saldo sería de siete personas heridas por arma de fuego, quienes fueron atendidas por cuerpos de auxilio en el lugar, sin que hasta el momento se haya precisado la gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones, presuntamente realizadas por al menos dos jóvenes, quienes tras efectuar los disparos habrían huido corriendo con dirección hacia la avenida Cuauhtémoc.

La zona fue acordonada por las autoridades luego de que se localizaran varios casquillos percutidos sobre la banqueta, los cuales fueron debidamente señalizados para las investigaciones correspondientes. Ante la situación, algunos comerciantes optaron por bajar las cortinas de sus negocios y retirarse del área.

Personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos acudieron para brindar atención a los lesionados, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y ubicar a los presuntos responsables.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_56fa209c03
Da Samuel la bienvenida a nuevo coordinador de Guardia Nacional
gn_nuevo_leon_faa112fce8
Designan a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León
ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×