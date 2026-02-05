Reportan disparos en avenida Juárez; siete personas heridas

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en el centro de Monterrey, luego de que se reportaran disparos de arma de fuego sobre la avenida Juárez, en la zona comercial del centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aramberri y Modesto Arreola, a escasos metros del Mercado Juárez y del área de Colegio Civil, donde elementos de la Policía de Monterrey acudieron para atender el reporte y entrevistar a posibles testigos.

De acuerdo con información preliminar, el saldo sería de siete personas heridas por arma de fuego, quienes fueron atendidas por cuerpos de auxilio en el lugar, sin que hasta el momento se haya precisado la gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones, presuntamente realizadas por al menos dos jóvenes, quienes tras efectuar los disparos habrían huido corriendo con dirección hacia la avenida Cuauhtémoc.

La zona fue acordonada por las autoridades luego de que se localizaran varios casquillos percutidos sobre la banqueta, los cuales fueron debidamente señalizados para las investigaciones correspondientes. Ante la situación, algunos comerciantes optaron por bajar las cortinas de sus negocios y retirarse del área.

Personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos acudieron para brindar atención a los lesionados, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y ubicar a los presuntos responsables.

