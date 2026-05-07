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Nuevo León

Gobernador reconoce pausa de Tesla, pero suma otros 419 proyectos

También reveló que existe un nuevo proyecto de inversión que, según dijo, representa el triple del valor estimado de Tesla

  • 07
  • Mayo
    2026

Sin especificar las razones, el gobernador Samuel García reconoció que Tesla en Nuevo León se detuvo, aunque aseguró que la entidad continúa captando inversiones millonarias y afirmó que actualmente hay más de 419 proyectos en desarrollo en el estado.

Durante su discurso en el evento conmemorativo por los 202 años de Nuevo León como estado libre y soberano, el mandatario estatal defendió los resultados económicos de su administración y minimizó la pausa de la empresa de autos estadounidense.

“Más de 419 proyectos han llegado hoy a Nuevo León y de repente una se te puede pausar como Tesla y las otras 400, ¿no valen o qué?”, expresó.

García Sepúlveda también reveló que existe un nuevo proyecto de inversión que, según dijo, representa el triple del valor estimado de Tesla, aunque evitó dar detalles sobre la empresa involucrada.

“Hay un proyecto por sí solo hoy que vale el triple de Tesla y les gustó la carretera Gloria-Colombia para invertir 17 billones de dólares, hay estados que no lo han visto en sus 202 años juntos y quizás no los verán porque todo viene para Nuevo León”, señaló.

El gobernador destacó además la relevancia económica del estado frente a otros temas de política y mediáticos.

“Eso es Nuevo León, más que un video de futbol, más que un Mundial y más que recibías políticas y que si el 2027, y que si el Instagram y que si dejaron vacío el evento, eso es superfluo al lado del tamaño de Nuevo León”, afirmó.

Samuel García asegura que Nuevo León acumula inversiones por US$125 billones

Asimismo, aseguró que Nuevo León acumula inversiones por 125 billones de dólares durante su administración.

“Que ya estábamos en el mapa internacional y todos los meses billones y billones y billones llegando ya 125 billones de dólares”, dijo.

Finalmente, hizo referencia a la reciente inauguración de una tienda Costco en el municipio de Escobedo.

“Sí, el Costco se puso en Escobedo, o en San Pedro, los dos están en Nuevo León”, agregó.


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