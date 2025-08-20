Cerrar X
Nuevo León

Rescatan a hombre en Arroyo Topo Chico en San Nicolás

Protección Civil rescató a un hombre de origen hondureño, en situación de calle, que quedó atrapado por la crecida del arroyo Topo Chico en San Nicolás

  • 20
  • Agosto
    2025

Tras quedar atrapado por la crecida de la corriente, un hombre fue rescatado en el arroyo Topo Chico, en San Nicolás.

La movilización ocurrió a la altura del cruce de las avenidas Santo Domingo y Jorge Treviño.

Trascendió que el hombre, identificado como Carlos Benito Mercado de 39 años, es de origen hondureño y que se encuentra en situación de calle.

De acuerdo con el reporte, acostumbra a pasar la noche debajo de un árbol en el lecho del cauce.

Tras la fuerte precipitación de la mañana del miércoles, el inmigrante vio como el nivel del agua creció rápidamente y ya no pudo escapar.

Ante los gritos de auxilio y llamadas de emergencia, elementos de Protección Civil municipal se desplegaron al arroyo para el rescate.

Amarrados con cuerdas, se colgaron de una escalera de bomberos posicionada a modo de grúa para descender.

Una vez en el lecho, los rescatistas aseguraron al hombre para posteriormente colocarle un chaleco salvavidas.

Con Carlos ya amarrado, la escalera subió toda la canalización hasta colocar a la víctima en una banqueta.

Fue a las 10:30 de la mañana cuando comenzaron las labores de la corporación, mismas que se extendieron hasta minutos antes del mediodía.

Una vez a salvo, paramédicos municipales brindaron los primeros auxilios al hombre y descartaron que presentara afectaciones de salud.

Trascendió que es la tercera vez que tiene que ser recatado de arroyos en San Nicolás.

De forma extraoficial se dijo que después de la revisión médica Carlos fue llevado en calidad de detenido a las instalaciones de la Policía nicolaíta, pues se encontraba bajo los efectos de alguna droga.


