San Pedro activa operativo por frente frío en paradas urbanas

Ante el frente frío que afecta a la región, el Municipio de San Pedro Garza García implementó un operativo especial de apoyo a la ciudadanía en paradas de transporte urbano con mayor afluencia, donde se distribuyeron bebidas calientes y pan a las personas que esperaban su traslado.

Apoyo directo en puntos estratégicos

Como parte de las acciones para mitigar las bajas temperaturas, se instalaron calentadores en ocho puntos del municipio: Díaz Ordaz y Corregidora; Corregidora y Emiliano Zapata; Emiliano Zapata y División del Norte; Fierro y Grafito; Clouthier, a la altura del Gimnasio San Pedro 400; Vasconcelos y Juárez; Vasconcelos y Gómez Morín, así como en la Presidencia Municipal.

El Secretario General, Luis Susarrey, y la Secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla, informaron que estas medidas buscan brindar mayor bienestar a los usuarios del transporte público durante las horas de mayor frío.

Atención a sectores vulnerables

De manera paralela, el operativo contempla la entrega de cobijas en los 18 sectores más vulnerables del municipio. Jazmín Moreno, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, invitó a la ciudadanía a reportar casos de personas que requieran apoyo a través del *8181.

Por su parte, el titular de Protección Civil Municipal, Gilberto Almaguer, señaló que la corporación mantiene un operativo carrusel en las principales avenidas para detectar y apoyar a ciudadanos en situación vulnerable.

Indicó que estas acciones continuarán mientras las temperaturas se mantengan en un solo dígito.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de salvaguardar la salud y seguridad de la población ante las condiciones climáticas adversas.





