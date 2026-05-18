Destapa el PAN a sus cuatro ‘cartas’ para Monterrey en 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León ya comenzó a mover sus piezas de cara a las elecciones de 2027.



El dirigente estatal del partido, Policarpo Flores Peña, confirmó que el albiazul tiene listos a cuatro perfiles internos que ya "levantaron la mano" para competir por la alcaldía de Monterrey.



Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso local, Flores Peña detalló que los aspirantes panistas que están sobre la mesa son Fernando Margáin Sada, actual secretario de Desarrollo Humano e Igualdad de Monterrey, Annia Gómez: diputada federal, Myrna Grimaldo, diputada local y Arturo Salinas, magistrado del Poder Judicial del Estado.



Además de esta baraja de militantes, el líder partidista reveló que existen dos empresarios reconocidos en la entidad que han mostrado un serio interés por competir bajo la vía ciudadana cobijados por las siglas del PAN, aunque evitó revelar sus identidades debido a que aún no hay una definición formal.



Al ser cuestionado sobre los recientes "destapes" del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que puso en la carrera a la legisladora Lorena de la Garza y a Marcelo Segovia, el dirigente estatal descartó de forma tajante que el panismo se encuentre en desventaja.



Flores argumentó que Acción Nacional llega fortalecido al contar con una baraja más amplia de perfiles competitivos y diversificados para recuperar la capital del estado en la próxima contienda electoral.

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