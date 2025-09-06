Samuel García inaugura el mundialito 'Goles por la Igualdad'

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró este viernes el mundialito “Goles por la Igualdad en Centros Comunitarios”, un torneo que se llevará a cabo del 6 al 27 de septiembre rumbo al Mundial 2026.

El evento tuvo lugar en el Macrocentro Comunitario Independencia, donde el mandatario estuvo acompañado por Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión.

Durante la ceremonia, García destacó el impulso que su administración ha dado al deporte comunitario con la construcción de espacios deportivos.

“Hoy estamos en tiempo récord, hemos construido ya 220 canchas para los mundialitos y vamos a llegar a 300 muy pronto. Felicidades Martha, vamos a transformar Monterrey y toda la zona metropolitana”, expresó el gobernador antes de participar en un partido amistoso en el que anotó dos goles.

En esta edición participan 288 niñas, niños y adolescentes de 22 Centros Comunitarios, organizados en 24 equipos mixtos, quienes competirán en tres categorías: 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017.

La secretaria Martha Herrera subrayó la importancia de estos programas para el desarrollo social y deportivo.

“Desde el inicio de la administración hemos puesto mucho énfasis en el deporte en nuestros Centros Comunitarios. Gracias a este esfuerzo, hoy contamos con hermosas canchas que se han convertido en semillero de atletas; en las últimas dos olimpiadas estatales, nuestros deportistas han logrado más de 100 medallas”.

La inauguración incluyó un desfile de equipos portando banderas de países que participarán en la Copa Mundial, seguido de la patada inicial a cargo del gobernador. Posteriormente, se llevó a cabo un partido amistoso entre Samuel García y Martha Herrera en las canchas del Centro Comunitario Independencia.

Los equipos competirán en partidos breves por la Copa Independencia

El 6 de septiembre arrancaron las eliminatorias de la categoría 2012-2013.

El 20 de septiembre se jugarán los encuentros de la categoría 2014-2015.

El 27 de septiembre se definirán los ganadores de la categoría 2016-2017 y se realizará la premiación.

Los Centros Comunitarios convocados provienen de distintas zonas del estado, entre ellos: Cadereyta, China, Héctor Caballero, Independencia, La Alianza, La Ermita, La Estanzuela, Lomas de la Fama, Encinos, Monte Kristal, Montemorelos, Revolución Proletaria, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, San Bernabé, San Gilberto, Sierra Ventana, Topo Chico y Valle Soleado.

Con este torneo, el gobierno estatal busca consolidar a Nuevo León como sede ejemplar del Mundial 2026, promoviendo un modelo de aprovechamiento social del evento deportivo más importante del planeta.

