Corresponde a Conagua evaluar pedrera en Sierra de Picachos: AyD

Luego de que activistas ambientales exigieron la clausura de la pedrera Matrimar por daños ambientales en el área natural protegida de la Sierra de Picachos, entre ellos presuntas alteraciones en los escurrimientos naturales y en los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Obregón Williamson, señaló que el tema corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En ese sentido, lo que yo les pudiera decir es que nosotros como organismo de agua somos un usuario más, es un tema que le compete a Conagua”, declaró al término de un evento en el Club Industrial.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, no se prevé una afectación directa a las fuentes actuales de abastecimiento de agua en la ciudad.

“No creo que eso tenga ningún efecto en nuestras fuentes actuales, que principalmente son las presas, el acuífero de Buenos Aires en La Huasteca, el acuífero Metropolitano”, indicó.

Sin embargo, activistas mantienen su postura y advierten que la modificación del terreno por la operación de la pedrera podría influir en los procesos de recarga hídrica de la ciudad.

La Sierra de Picachos se ubica en los municipios de Higueras, Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Marín, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria, y es considerada una zona clave para la captación de agua y la conservación ambiental en Nuevo León.

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