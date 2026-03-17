Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
image_0429bf2b59
Nuevo León

Corresponde a Conagua evaluar pedrera en Sierra de Picachos: AyD

Activistas mantienen su postura y advierten que la modificación del terreno por la operación de la pedrera podría influir en los procesos de recarga hídrica

  • 17
  • Marzo
    2026

Luego de que activistas ambientales exigieron la clausura de la pedrera Matrimar por daños ambientales en el área natural protegida de la Sierra de Picachos, entre ellos presuntas alteraciones en los escurrimientos naturales y en los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Obregón Williamson, señaló que el tema corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En ese sentido, lo que yo les pudiera decir es que nosotros como organismo de agua somos un usuario más, es un tema que le compete a Conagua”, declaró al término de un evento en el Club Industrial.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, no se prevé una afectación directa a las fuentes actuales de abastecimiento de agua en la ciudad.

“No creo que eso tenga ningún efecto en nuestras fuentes actuales, que principalmente son las presas, el acuífero de Buenos Aires en La Huasteca, el acuífero Metropolitano”, indicó.

Sin embargo, activistas mantienen su postura y advierten que la modificación del terreno por la operación de la pedrera podría influir en los procesos de recarga hídrica de la ciudad.

La Sierra de Picachos se ubica en los municipios de Higueras, Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Marín, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria, y es considerada una zona clave para la captación de agua y la conservación ambiental en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_16_at_6_08_42_PM_7daa23e727
Piden ambientalistas clausura inmediata de Matrimar
aeropuerto_dubai_reanuda_operaciones_8f7b1830c5
Aeropuerto de Dubái reanuda operaciones tras ataques iraníes
arden_decenas_camiones_de_ruta_tras_fuertes_vientos_juarez_0b4da43b01
Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2250_c3554e46bf
Ramos Arizpe prepara agenda de eventos por Semana Santa
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T164125_979_9b29ff36aa
Nuevo León bajo alerta por fuertes vientos de hasta 50 km/h
Whats_App_Image_2026_03_18_at_4_09_35_PM_d877531a16
San Pedro busca a profesionistas titulados para la Policía
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×