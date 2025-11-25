Cerrar X
Nuevo León

San Pedro aprueba predial verde para hogares con paneles solares

San Pedro pondrá en marcha el programa Predial Verde, un estímulo fiscal que busca incentivar el uso de energías limpias en los hogares

  • 25
  • Noviembre
    2025

El municipio de San Pedro, con la aprobación del alcalde Mauricio Farah, pondrá en marcha el programa Predial Verde, un estímulo fiscal que busca incentivar el uso de energías limpias en los hogares. 

El programa otorgará un descuento adicional del 5 por ciento en el Impuesto Predial a los propietarios de viviendas que utilicen paneles solares.

El programa, que fue aprobado mediante una adición a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y Condonaciones, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El descuento del 5% está dirigido a propietarios de predios de uso de suelo habitacional que cuenten con paneles solares instalados para la generación de energía eléctrica o agua caliente para consumo doméstico, que estén al corriente en sus pagos y realicen el pago anual del Predial en una sola exhibición.

Mauricio Farah explicó que esta iniciativa funge como un doble propósito: “Es un reconocimiento y también es un incentivo para que la gente busque tener energías más renovables. En este caso, todas las personas que tengan paneles solares se les va a hacer un 5 por ciento extra en el predial de su casa”, afirmó Farah.

Una de las ventajas clave del "Predial Verde" es que el 5% de beneficio será acumulable a los descuentos ya establecidos por pronto pago, informó el municipio.

De esta forma, un contribuyente que cuente con paneles solares y realice el pago de su predial en enero podrá acceder a un descuento acumulado de hasta 20 por ciento, mientras que en febrero el descuento sería del 15 por ciento.

También se anunció que se habilitará en los próximos días un espacio de prerregistro en la página web de San Pedro. 

A los contribuyentes que se inscriban, el descuento ya les aparecerá aplicado en su estado de cuenta a partir del 1 de enero de 2026. 

El registro seguirá disponible de forma continua a partir de enero para quienes cumplan con los requisitos.


