Santa Catarina se une a la campaña contra el cáncer de mama

Con el lema “Detectar para vivir, autoexplorate”, el municipio de Santa Catarina se sumó a la Campaña Rosa de Red Ambiental, la cual busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Como parte de la campaña, un camión recolector de residuos color rosa recorrerá las calles del municipio con un mensaje preventivo, con el fin de visibilizar la causa y motivar a las mujeres a autoexplorarse.

“Tenemos una serie de acciones, con estas unidades que son las que pasan casa por casa para recolectar los desechos de los hogares, llevamos este mensaje para darles este recordatorio de cuidarse y autoexplorarse y por otro lado, también, estamos llevándolo a la parte de la acción, no solo el mensaje sino hacer algo por la salud y en este caso es una alianza con Farmacias Similares para traer estudios también a más de mil mujeres”, explicó la Gerente de Responsabilidad Social de Red Ambiental, Marla Posada.

Además, en coordinación con Farmacias Similares, estará disponible un consultorio móvil en distintos puntos del municipio, donde las mujeres podrán acceder a mamografías gratuitas, una acción clave para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

“Estamos muy contentos de recibir a Red Ambiental, una empresa socialmente comprometida pero sobre todo comprometida con todas las madres, con todas las mujeres de Santa Catarina”, dijo la presidenta del DIF Santa Catarina, Paola Garcia Yves.

Este año, Red Ambiental cumple once años consecutivos reafirmando su compromiso con la vida y la prevención durante el mes de octubre. La campaña no solo tiene presencia estatal con la participación de varios municipios de Nuevo León, sino que se replica en más de veinte ciudades del país.





