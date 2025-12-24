Se acelera la crisis en agencias por fallas y malas garantías

Lo que históricamente se consideraba el principal valor agregado de comprar un vehículo de agencia —el respaldo y la garantía de marca— se ha transformado en un dolor de cabeza para miles de usuarios.

Actualmente, el sector enfrenta una crisis de servicio que combina el desabasto físico con una notable erosión en la calidad de atención al cliente.

El problema más crítico ocurre después de la venta. Propietarios de vehículos nuevos reportan que sus unidades ingresan al taller por reparaciones menores o servicios de garantía, solo para quedar retenidas durante semanas o meses.

La falta de refacciones se ha vuelto la respuesta estándar. Sin embargo, lo que más irrita al consumidor no es solo la espera, sino la incertidumbre: las agencias no ofrecen plazos claros ni soluciones de movilidad, dejando a los usuarios pagando por un vehículo que no pueden utilizar.

A la crisis de postventa se suma una práctica comercial cuestionable: la venta de unidades sin disponibilidad real.

El resultado es un cliente atrapado en un laberinto de promesas incumplidas y trámites para recuperar su dinero o cambiar de modelo.

Finalmente, la "experiencia de marca" parece haberse desvanecido. Aquel servicio personalizado que distinguía a las agencias ha sido sustituido por atención tardía, falta de seguimiento y sin soluciones rápidas.

El caso más reciente es contra MG Fleteros, denunciado a El Horizonte por Gina Vera; su camioneta MG RX8 modelo 2022, adquirida en esta agencia, presentó una falla crítica que pudo ser fatal: el motor se apagó súbitamente mientras circulaba por el carril de alta velocidad en la avenida Morones Prieto.

Sin una respuesta clara de la agencia, el vehículo permanece varado hace un año, dejando a la afectada en medio de una disputa legal donde los abogados de la empresa obstaculizan una solución inmediata.

Esta denuncia es apenas la punta del iceberg de una problemática sistémica: miles de usuarios ven cómo su patrimonio se diluye ante la falta de garantías, mientras su inversión naufraga en trámites burocráticos y legales.

'Mi camioneta MG se apagó en el carril de aIta velocidad'

El caso de Vera es, según expertos, el viacrucis que están sufriendo usuarios de modelos recientes.

Vera explicó a El Horizonte que su camioneta MG RX8 modelo 2022, adquirida en la agencia MG Fleteros, presentó una falla crítica que pudo ser fatal: el motor se apagó súbitamente mientras circulaba por el carril de alta velocidad en la avenida Morones Prieto.

“No solo se apaga, se bloquea, no puedes, no mueves la palanca, no se abren puertas. ¡Este y la primera vez yo iba sobre Morones Prieto y pum! Se apagó en carril de alta velocidad”, contó la regia.

Aunque la unidad le fue entregada en 2023, el vehículo modelo 2022 ha pasado un año acumulado fuera de circulación.

Actualmente, suma seis meses varado en el taller sin un diagnóstico claro.

“A los tres meses me empieza a fallar, que si no tenía rota la manguera, el aceite, el clima salía caliente, que en el tablero prendían todas las luces, decía motor averiado; total, la llevábamos a servicio, nos querían cobrar, que no entraba en garantía ciertas cosas”, indicó Vera.

Lejos de ofrecer soluciones, la agencia intentó cobrar reparaciones bajo el argumento de que la garantía no cubría ciertos componentes.

La disputa ha escalado al campo de lo legal, donde Vera exige la devolución de su dinero. No obstante, la respuesta de la concesionaria ha sido calificada como hostil. La afectada acusa a los litigantes de la empresa de utilizar tácticas de intimidación para evitar el reembolso.

“En las audiencias, el abogado me dijo: ‘Más te vale conciliar aquí porque si no le damos hasta donde sea, yo de esto vivo’”. Se deslindan totalmente; dicen que no aplica la devolución”, denunció la usuaria tras interponer una queja a Profeco.

Incluso, la "solución" ofrecida por la agencia fue que Vera desembolsara $500,000 pesos adicionales para adquirir un modelo más reciente, en lugar de responder por la unidad defectuosa que sigue sin repararse.

“Totalmente se deslindan de que no, no aplica devolución, no te voy a dar tu dinero, y es todo lo que se han limitado a decirme en todas las audiencias; si fuera juicio, los abogados me dicen que más o menos un año. Es que va a ser un año que yo voy a andar sin carro”, comentó Vera.

La ilusión de un 'cero kilómetros' naufraga ante la desconfianza y las fallas recurrentes.

En otro caso en Reynosa, Tamaulipas, la usuaria Alejandra Cecoopieri reportó en enero pasado una situación similar con MG. El hecho se volvió viral. Tras adquirir un vehículo nuevo, la unidad presentó fallas a los pocos días de uso.

Si usted está por comprar un auto, no se deje llevar por el brillo de la agencia: verifique minuciosamente su vehículo, ya que el riesgo de recibir una unidad defectuosa es hoy más latente que nunca.

Las quejas crecen contra otras armadoras automotrices; lejos ha quedado la satisfacción y la confianza de estrenar un auto.

Si usted está por estrenar auto en esta temporada, cuide y revise todos los detalles de su vehículo porque saliendo puede ir directo al taller.

