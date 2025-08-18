Se desbarranca vehículo RZR en Sierra de Santiago; hay un muerto

Una tragedia se registró la noche del domingo en la Sierra de Santiago, cuando un vehículo tipo RZR se desbarrancó aproximadamente 40 metros y terminó impactado contra una cabaña, dejando como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el kilómetro 10.5 de la carretera a laguna de Sanchez, a la altura del paraje conocido como La Nogalera, donde cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad acudieron tras recibir el reporte de lo sucedido.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo perdió el control en una zona de curvas y se precipitó al barranco. En la caída, el RZR terminó contra una construcción utilizada como cabaña de descanso.

Paramédicos confirmaron en el sitio el fallecimiento de una persona, mientras que otra resultó con diversas lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia hacia un hospital cercano para recibir atención médica. En el lugar los lesionados no fueron identificados.

Protección Civil de Santiago se encargó de coordinar las labores de rescate y apoyar en la extracción de los afectados, mientras el área permaneció resguardada para permitir las investigaciones correspondientes sobre las circunstancias del accidente.

