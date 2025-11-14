Cerrar X
Nuevo León

Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado

Protección Civil atendió volcadura en Av. Gómez Morín y Privada Cristal en San Pedro. El conductor resultó herido y recibió auxilio de la Cruz Roja

  • 14
  • Noviembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de una volcadura en San Pedro.

Las unidades se movilizaron a la avenida Gómez Morín en su cruce con Privada Cristal de la colonia Privada Residencial Villa Cristal.

El accidente tipo volcadura dejó al conductor con algunas lesiones por lo que recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba en el carril de alta velocidad.

El percane vial generó congestionamiento vial en la zona por algunos conductores que disminuían la velocidad para observar el percance.


