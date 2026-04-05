Continúa la búsqueda de hombre en la presa El Cuchillo

Por tercer día consecutivo, autoridades mantienen el operativo de búsqueda en la presa El Cuchillo, donde este domingo continuaron los trabajos sin que se haya logrado localizar el cuerpo del hombre reportado como desaparecido.

Desde primeras horas del día, elementos de rescate reanudaron las labores en la zona conocida como “La Playita”, en el municipio de China, con apoyo de buzos, binomios caninos, embarcaciones y sobrevuelos, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

La persona desaparecida fue identificada como Omar Ponce Lima, de entre 50 y 55 años, originario de Poza Rica, Veracruz, quien ingresó al agua el 3 de abril por la tarde y no logró salir, de acuerdo con los reportes de Protección Civil estatal.

El director de la corporación, Erik Cavazos, informó desde el sábado que el despliegue se realiza de manera coordinada entre distintas dependencias y con diversos recursos especializados.

“Continuamos con las labores de búsqueda de la persona que en este punto desapareció la tarde del día de ayer. Los elementos de Protección Civil del Estado, la Brigada de Manada K-9, la Brigada de Ajolotes y también Protección Civil del municipio, aunado con dos helicópteros, uno de Protección Civil del Estado y otro de Fuerza Civil, hemos hecho en coordinación con la Capitanía de Puertos la búsqueda vía aérea y, obviamente, también con los buzos que tenemos”, señaló Cavazos.

El funcionario explicó que las acciones incluyen tanto rastreos en superficie como exploraciones subacuáticas en el área donde fue visto por última vez.

“También hemos hecho la búsqueda con los canes especializados para búsqueda y localización de personas en cuerpos de agua. Bueno, al momento todavía no se ha encontrado a esta persona que se reportó, insisto, desaparecida desde el día de ayer por la tarde-noche. Se están haciendo todos los trabajos”, añadió.

Asimismo, indicó que las condiciones meteorológicas han complicado las tareas, debido al incremento del oleaje en la presa derivado de la entrada de un frente frío.

“Hemos tenido algunas condiciones donde el oleaje aquí en la presa El Cuchillo ha sido de una forma abrupta y, bueno, sí hay un reporte ahorita por la entrada del frente número 43, por lo cual la misma Capitanía de Puerto cierra a las embarcaciones”, detalló.

En el operativo participan elementos de Protección Civil estatal y municipal, Capitanía de Puertos, Fuerza Civil, Guardia Nacional y personal de apoyo, quienes han realizado inmersiones prolongadas, recorridos en lancha y vigilancia aérea mediante helicópteros y drones.

Pese al despliegue, las autoridades informaron que no se ha logrado la localización del cuerpo, por lo que las labores continuarán en las siguientes horas conforme lo permitan las condiciones del clima.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al ingresar a cuerpos de agua, especialmente en zonas abiertas o sin supervisión, y a atender las recomendaciones de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.

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