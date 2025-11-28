Cerrar X
Nuevo León

Secretaría de Igualdad rinde resultados de programa de prevención

La dependencia señaló que su objetivo es promover la paz, mejorar las condiciones de vida de las personas y lograr la reducción de las desigualdades

  • 28
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión rindió este viernes los resultados del programa de prevención social desde una perspectiva de seguridad humana.

Durante su participación, la titular Martha Herrera señaló que con el programa se busca la reducción de factores de riesgo, fortalecer capacidades y mejorar la percepción de seguridad.

“Los resultados que buscamos no se expresan únicamente en cifras, aunque las cifras son relevantes para nosotros saber qué vamos bien. Para mí lo más relevante es que se reflejan en ir disminuyendo esos factores de riesgo de los cuales hemos hablado, el fortalecimiento de capacidades tanto personales como colectivas, institucionales, pero sobre todo en esa percepción de seguridad de las personas”, reiteró Herrera.

El Modelo propuesto se encuentra basado en tres pilares:

  • Seguridad basada en dignidad
  • Prevención social como base de paz sostenible
  • Seguridad humana con enfoque transversal

Con este programa se busca articular proyectos, acciones y servicios que permitan atender la prevención en la entidad. Por medio de seis comisiones, se coorinan y evalúan los esfuerzos de prevención en 53 líneas de acción.

Toma protesta Comité Asesor de Prevención

Durante este evento, también se llevó a cabo la Toma de Protesta del Comité Asesor de Prevención Social y Seguridad Humana, integrada por personas expertas de la sociedad civil.

“Nos hemos enfocado en las juventudes, en las adolescencias, sí, pero al final lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de todas las personas en cada una de las colonias, en cada uno de los municipios y en todo el estado. Y al final lo que buscamos con todo esto es el efecto de reducir las desigualdades”, dijo la Secretaria de Igualdad e Inclusión.

Este organismo aporta análisis, información y recomendaciones sobre aspectos concretos en materia de prevención social en Nuevo León.


