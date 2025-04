Señalan a autoridades por manejo deficiente de acoso a menor

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, señaló como deficientes a las autoridades por las irregularidades en el caso de una menor de 13 años presuntamente acosada por el ciudadano Aquiles A. Treviño.

Elizondo lamentó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no haya procedido penalmente contra el señalado, al considerar que la conducta no configura un delito, lo cual pone en evidencia un vacío legal que debe atenderse con urgencia.

"Es inadmisible que actos de evidente hostigamiento hacia niñas y adolescentes sean minimizados por autoridades encargadas de procurar justicia, bajo el argumento de que se trata de un simple cortejo".

“Este caso no es un hecho aislado. Es reflejo de una falla estructural en nuestro sistema normativo, que deja en la indefensión a niñas, niños y adolescentes frente a formas de acoso que no están claramente tipificadas. No podemos permitir que se normalicen conductas que atentan contra la dignidad, integridad y desarrollo libre de nuestra niñez”, dijo el diputado.

Frente a este escenario, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar el acoso persistente, sexualizado o con connotaciones afectivas hacia menores, incluso cuando no exista contacto físico ni violencia directa.

La propuesta busca cerrar lagunas normativas que limitan la actuación de la Fiscalía y establecer sanciones proporcionales que permitan prevenir daños a tiempo, brindando una herramienta legal más efectiva para la protección de la infancia.

"Es nuestro deber como representantes populares garantizar que ninguna niña más sea objeto de acoso bajo la justificación cultural del ‘cortejo’. A las niñas no se les corteja: se les protege. Y la ley debe ser clara, firme y contundente en esa protección", concluyó.

