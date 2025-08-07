Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia

La contaminación atmosférica en la urbe regia ha generado un constante interés en la ciudadanía, por lo cual, El Horizonte les preguntó a sus lectores ¿“Sientes que la calidad del aire en Nuevo León en el último año ha mejorado o empeorado?

Como resultado, el 40 % votó que sí ha notado una mejoría; el 31.5% indicó que sigue igual, mientras que el 24.7% señaló que ha empeorado y sólo el 3.3% está indeciso con su respuesta.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León a través del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), que se encarga de medir los parámetros, ha dado en las últimas semanas indicadores de buena calidad del aire.

El reporte del Estado de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey contiene los indicadores actualizados con el fin de evaluar las tendencias de los parámetros monitoreados y así dirigir acciones de prevención, control y mitigación de la contaminación del aire.

El Horizonte publicó el 3 de agosto la presentación de la División Ambiental, que vigilará que se mantenga la buena calidad de aire en zona metropolitana de Monterrey.

“El otro año debemos tener ya el aire limpio, en verde, hay que lograr tener más días buenos que malos y así revertir la tendencia en la capital industrial que es Nuevo León, esta división nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente, tener aire limpio, bajar la contaminación y ayuda a que haya más policías y más patrullaje”, dijo el gobernador Samuel García.

Comentarios