Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inegi_transporte_urbano_monterrey_6a736f3375
Nuevo León

Sube 9.7% uso del Metro y Transmetro en Nuevo León en 2025: Inegi

El transporte urbano en Monterrey registró un repunte en noviembre de 2025, con más pasajeros y mayor recorrido, mientras que otras ciudades muestran contrastes

  • 16
  • Enero
    2026

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Inegi, la capital de Nuevo León, Monterrey, movilizó 13.2 millones de usuarios, un aumento anual de 9.7%.

Además, los sistemas recorrieron 3.0 millones de kilómetros, 11.4% más que en el mismo mes de 2024.

Cabe destacar que el alza refleja una recuperación sostenida en la demanda del transporte público, impulsada por la reactivación económica y una mayor afluencia diaria en la zona metropolitana.

Valle de México concentra la mayor demanda

En la zona metropolitana del Valle de México se transportaron 183.8 millones de pasajeros, cifra 2.2% superior a la de noviembre del año anterior.

La distancia recorrida por sus sistemas alcanzó 31.6 millones de kilómetros, con un incremento anual de 7.3%, consolidándose como el principal polo de movilidad del país.

Guadalajara se mantiene estable

La ciudad de Guadalajara reportó 28.7 millones de pasajeros durante noviembre, sin variación anual. En cuanto a kilómetros recorridos, el sistema mostró un ligero avance de 0.1%, lo que apunta a una estabilidad en la demanda.

León y otras ciudades registran caídas

En León, el transporte urbano trasladó a 15.4 millones de pasajeros, una baja de 10.2% respecto a 2024.

La distancia recorrida también disminuyó 7.2%.

Por su parte, Pachuca, Chihuahua y Acapulco de Juárez presentaron descensos en el número de usuarios de 11.6, 7.8 y 6.1 por ciento, respectivamente.

Crecen Puebla y Querétaro

Puebla y Querétaro destacaron por su dinamismo. En Puebla, los pasajeros aumentaron 3.6%, mientras que Querétaro registró un alza de 17.2%, una de las más altas del país en noviembre.

Panorama nacional

A nivel nacional, los sistemas de transporte urbano movilizaron 253.9 millones de pasajeros en noviembre de 2025, 1.4% más que el año anterior.

Los kilómetros recorridos sumaron 47.2 millones, con un crecimiento anual de 5.2%, lo que confirma una recuperación gradual y desigual de la movilidad urbana en México.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_17_at_5_02_05_PM_1_d8bfdcb341
Cae caballo de carretonero en alcantarilla de Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_55_07_PM_1_e34cc6ac6e
Gradúa Monterrey a 900 alumnos de la Prepa Regia
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_17_at_6_12_46_PM_6279e566c6
Localización de Verónica Escandón desata críticas
AP_26017841859887_5abbaa3f4d
Ataque de EUA dañó 463 casas en Venezuela, afirma Delcy Rodríguez
Whats_App_Image_2026_01_17_at_5_02_05_PM_1_d8bfdcb341
Cae caballo de carretonero en alcantarilla de Monterrey
publicidad

Más Vistas

frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
deportes_brunetta_70f78e7155
Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta
andre_jardine_cuando_se_va_de_america_diego_ramirez_9882427b3a
América se fractura y André Jardine podría irse pronto
publicidad
×