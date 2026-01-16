Sube 9.7% uso del Metro y Transmetro en Nuevo León en 2025: Inegi
El transporte urbano en Monterrey registró un repunte en noviembre de 2025, con más pasajeros y mayor recorrido, mientras que otras ciudades muestran contrastes
De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Inegi, la capital de Nuevo León, Monterrey, movilizó 13.2 millones de usuarios, un aumento anual de 9.7%.
Además, los sistemas recorrieron 3.0 millones de kilómetros, 11.4% más que en el mismo mes de 2024.
Cabe destacar que el alza refleja una recuperación sostenida en la demanda del transporte público, impulsada por la reactivación económica y una mayor afluencia diaria en la zona metropolitana.
Durante noviembre 2025, 253.9 millones de pasajeras y pasajeros viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 16, 2026
Valle de México concentra la mayor demanda
En la zona metropolitana del Valle de México se transportaron 183.8 millones de pasajeros, cifra 2.2% superior a la de noviembre del año anterior.
La distancia recorrida por sus sistemas alcanzó 31.6 millones de kilómetros, con un incremento anual de 7.3%, consolidándose como el principal polo de movilidad del país.
Guadalajara se mantiene estable
La ciudad de Guadalajara reportó 28.7 millones de pasajeros durante noviembre, sin variación anual. En cuanto a kilómetros recorridos, el sistema mostró un ligero avance de 0.1%, lo que apunta a una estabilidad en la demanda.
León y otras ciudades registran caídas
En León, el transporte urbano trasladó a 15.4 millones de pasajeros, una baja de 10.2% respecto a 2024.
La distancia recorrida también disminuyó 7.2%.
Por su parte, Pachuca, Chihuahua y Acapulco de Juárez presentaron descensos en el número de usuarios de 11.6, 7.8 y 6.1 por ciento, respectivamente.
Crecen Puebla y Querétaro
Puebla y Querétaro destacaron por su dinamismo. En Puebla, los pasajeros aumentaron 3.6%, mientras que Querétaro registró un alza de 17.2%, una de las más altas del país en noviembre.
Panorama nacional
A nivel nacional, los sistemas de transporte urbano movilizaron 253.9 millones de pasajeros en noviembre de 2025, 1.4% más que el año anterior.
Los kilómetros recorridos sumaron 47.2 millones, con un crecimiento anual de 5.2%, lo que confirma una recuperación gradual y desigual de la movilidad urbana en México.
