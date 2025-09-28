Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_51_08_PM_195f699c83
Nuevo León

Suben las visitas a La Milarca, tras fallecimiento de Mauricio

Una fuente cercana al museo relato para El Horizonte que, pese a ser fin de semana, la cantidad de personas que recibieron fue más de lo habitual

  • 28
  • Septiembre
    2025

A cinco días del lamentable fallecimiento de Mauricio Fernández Garza su más grande obra cultural, La Milarca, tuvo un incremento en el número de visitantes, al grado de cerrar durante un lapso del día por saturación.

La afluencia este domingo para el recinto que replica la icónica casa del histórico alcalde de San Pedro creció por diversos turistas que llegaban desde varias partes de Nuevo León, así como de otros países.

Una fuente cercana al museo relato para El Horizonte que, pese a ser fin de semana, la cantidad de personas que recibieron fue más de lo habitual, lo atribuyeron a la pérdida de Fernández Garza.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 4.51.08 PM (1).jpeg

Actualmente, los jardines del recinto cultural, que alberga diversas piezas de la colección personal del también empresario sampetrino, son adornados con montones de coronas y rosas blancas.

También se encuentran al menos tres fotos de quien fue alcalde en cuatro ocasiones del municipio más rico de toda América Latina, así como un buzón para colocar un mensaje junto a una rosa blanca.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 4.51.10 PM.jpeg

El museo tuvo un cierre parcial durante el día, debido a que como parte de las reglas del establecimiento es que tiene limite de personas, el cual se rebasó por el interés de las personas de conocer el legado que dejó Mauricio Fernández.

Como parte de un recorrido realizado por este medio en el museo ubicado al interior del parque Rufino Tamayo se pudo constatar que este domingo la cantidad de visitantes si fue superior a otras ocasiones.

Sin embargo, el cierre temporal fue retirado una vez que más personas se retiraron del recinto, por lo que sus puertas volvieron a estar abiertas para todo interesado.


