Suman dos semanas sin luz en jardín de niños en Guadalupe

El jardín de niños 'Julia Nava Ruisanches' suma dos semanas sin el servicio de energía eléctrica.

Las madres de familia declararon que la falla proviene de una explosión en el transformador, mismo que ya fue reparada por la Secretaría de Educación de Nuevo León.

La Comisión Federal de Electricidad no acude a la reconexión.

Los niños no están acudiendo a clases; no hay forma de llevar clases musicalizadas, no se encienden los climas y el calor aumenta.

Las madres de familia sólo acuden a dejar tareas a las profesoras que sí cumplen con el horario de clases.

Ellas se encuentran en el patio central para ventilarse.

Y exhortaron a la CFE a reconectar lo más pronto posible.

Comentarios