Foto_1_35cc4f237c
Nuevo León

Secretaría de igualdad e inclusión inicia operativo invernal

Como parte del operativo, personal de la Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó la entrega de chocolate caliente, cobijas y colchonetas

  • 25
  • Enero
    2026

Con el objetivo de brindar atención oportuna a la población en situación de mayor vulnerabilidad ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 31, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, reactivó el operativo invernal en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

La dependencia estatal informó que estas acciones buscan reducir los riesgos a la salud y proteger la integridad física de personas expuestas al frío, especialmente aquellas que no cuentan con condiciones adecuadas para resguardarse durante la temporada invernal.

Apoyo directo a personas en situación de vulnerabilidad

Como parte del operativo, personal de la Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó la entrega de chocolate caliente, cobijas y colchonetas, priorizando a personas en situación de calle y a quienes se encuentran en contexto de desplazamiento migratorio, sectores que enfrentan mayores dificultades para protegerse de las bajas temperaturas.

Estas acciones forman parte de una estrategia de atención directa en territorio, orientada a mitigar los efectos del frío extremo en personas que carecen de un espacio seguro para pernoctar o que se encuentran en condiciones de movilidad constante.

Puntos donde se desplegarán los operativos

Durante el desarrollo del Frente Frío número 31, la dependencia estatal mantendrá operativos de apoyo en el Hospital de Zona Número 21, así como en diversas colonias de Monterrey, entre ellas Industrial, Bellavista y Centro.

En estos puntos, el personal brinda acompañamiento, orientación y apoyos básicos, además de identificar casos que requieran atención adicional o canalización a servicios especializados.

Estrategias preventivas durante la temporada invernal

La Secretaría de Igualdad e Inclusión detalló que, durante la temporada invernal, se implementan estrategias de acompañamiento y apoyo enfocadas en el cuidado de la integridad física de la población, con especial atención a quienes, debido a su situación social o condiciones de movilidad, enfrentan mayores riesgos ante los cambios climáticos.

Estas acciones se desarrollan de manera preventiva, con el fin de evitar afectaciones mayores a la salud derivadas de la exposición prolongada al frío.

Labor institucional ante fenómenos climáticos

La dependencia estatal subrayó que mantiene una labor preventiva y solidaria, fortaleciendo la presencia institucional en el territorio y priorizando el bienestar de las personas ante fenómenos climáticos que impactan directamente en su calidad de vida.

El operativo invernal permanecerá activo mientras persistan las bajas temperaturas, como parte de las acciones del Gobierno estatal para atender a la población en mayor condición de vulnerabilidad.


