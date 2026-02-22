Podcast
Coahuila

Restringen acceso en presa Palo Blanco, Ramos Arizpe

Las autoridades señalaron que los recorridos de supervisión se realizan tanto de día como de noche, en coordinación con instancias ambientales

  • 22
  • Febrero
    2026

Autoridades municipales de Ramos Arizpe informaron que se mantienen restricciones de acceso y vigilancia permanente en la presa Palo Blanco, luego de la captura de un cocodrilo de pantano la semana pasada.

El Gobierno Municipal indicó que, como medida preventiva, se limitan actividades recreativas en el área mientras continúan los monitoreos para descartar la presencia de otro ejemplar en el embalse.

Operativos de supervisión y coordinación ambiental

Las autoridades señalaron que los recorridos de supervisión se realizan tanto de día como de noche, en coordinación con instancias ambientales estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes, pescadores y habitantes de la zona.

Exhortan a respetar indicaciones oficiales

El Ayuntamiento exhortó a la población a respetar las restricciones y atender las indicaciones oficiales hasta que se determine que no existe riesgo en la presa.

Las medidas permanecerán vigentes hasta nuevo aviso, en tanto se concluyen los trabajos de inspección y monitoreo en el lugar.

