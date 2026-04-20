Temen afectados por Proyectos 9 que Lobatón se haya fugado

José Lobatón, director de la inmobiliaria señalada por fraudes inmobiliarios Proyectos 9, se habría dado a la fuga, según los afectados que se han manifestado al menos cuatro veces en la última semana.

La protesta más reciente ocurrió este sábado frente al edificio LALO de la inmobiliaria del empresario José Lobatón, ubicado en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Loma Larga en Monterrey; ahí se reunieron alrededor de 50 afectados de los diferentes desarrollos.

En entrevista con El Horizonte, Liliana Leal, quien también es una afectada, indicó que, a pesar de existir orden de aprehensión en contra de Lobatón, la oficina de Proyectos 9 ya se encuentra vacía.

Incluso, afirmó que la familia del empresario también salió del país debido a su relación con los desarrollos que siguen parados desde hace años. Leal señaló que su paradero podría ser España.

“Ya no están en el domicilio de las oficinas, ya no están, ya huyeron hace tres días, huyeron. Ya huyó Marian Lobatón a España la semana pasada; hace tres días huyó Beatriz Lobatón a España, la hermana encargada también de los proyectos, este de Lalo, Lola y otros”, relató Leal.

El caso de la afectada responde a la supuesta compra de dos inmuebles tipo lofts que en conjunto tuvieron un valor de $4 millones de pesos en 2021 y ella argumenta que a precio actual sería imposible construir ambas habitaciones.

Asimismo, indicó que esta situación le ha traído problemas de salud debido a que dicha inversión sería su ingreso de vida a sus 56 años, una fuerte cantidad que entregó hace cinco años.

“Ya te chingaste mis $4 millones de pesos; no vas a poder construir con $4 millones cinco años después dos lofts".

“Yo tomo medicamento psiquiátrico por este motivo; este me ha traído mucha depresión porque yo tengo 56 años, no tengo empleo; yo con ese dinero iba a vivir con los dos que me iban a dar, eso me ha traído muy mal”, añadió Leal.

En cuanto al paradero de José Lobatón, hasta el momento se desconoce su ubicación; sin embargo, la afectada aseguró que en septiembre de 2025 el titular de Proyectos 9 estuvo presente ante la Fiscalía para rendir declaración.

“Donde José Aurelio Lobatón Bernal comparece ante el Ministerio Público como imputado en un delito de fraude en una carpeta desde el 10 de septiembre de 2025. Y ahí aparece su domicilio".

“El fiscal ha salido a declarar en estos días que no localizan a José Lobatón y el lunes que nos recibió a nosotros, el lunes 13 de abril, que nos recibió personalmente, también nos dijo en nuestra cara ‘no lo he localizado’”, señaló Leal.

Hasta ahora, la afectada confirma que tiene contacto con al menos 500 afectados más, pero que la cifra podría ser de 2,000 o hasta 2,500, sumando un total de más de $5,000 millones de pesos presuntamente defraudados por la inmobiliaria.

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