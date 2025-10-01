Cerrar X
Nuevo León

Tendrán municipios que homologar ley antichoquecitos

Los municipios metropolitanos deberán de homologar sus reglamentos de tránsito para combatir los choques por alcance en las vialidades

  • 01
  • Octubre
    2025

Los municipios metropolitanos deberán de homologar sus reglamentos de tránsito para combatir los choques por alcance en las vialidades, pues el Congreso del Estado aprobó la propuesta por unanimidad en el pleno.

Esta propuesta indica que los 11 municipios metropolitanos tendrán tres meses para homologar sus reglamentos, en donde deberán especificar que los conductores que participen en un choque menor están obligados a retirar sus vehículos de las vías para salvaguardar la vida de los participantes y también evitar los embotellamientos por este tipo de choques conocidos como “besitos”.

La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, la panista Aile Tamez dijo que esta reforma beneficiaría a reducir el tráfico en la entidad.

“La reforma que hoy se propone busca precisamente atender este problema cotidiano. Se trata de permitir que, en caso de accidentes leves con daños exclusivamente materiales, los vehículos puedan ser movidos inmediatamente fuera del flujo vehicular. Esta acción, sencilla pero eficaz, evitaría congestiones innecesarias y ayudaría a mantener la fluidez del tránsito.

“Menos tiempo de espera significa menor acumulación de vehículos, menos embotellamientos en cadena y, sobre todo, una movilidad más eficiente para todos” dijo Aile Tamez.

Los conductores estarán obligados a mover los vehículos cuando el choque sea menor, los vehículos puedan moverse por si solo, no haya personas lesionadas, ninguno de los dos conductores esté bajo las influencias del alcohol, se tomen fotos y vides del choque antes de moverse y que uno de los dos conductores haya aceptado la responsabilidad.

Esta reforma fue impulsada por la diputada priista, Lorena de la Garza, quien celebró que hayan aprobado la reforma en beneficio de la movilidad.

“Lo que buscamos fue homologarlo y que ahora sea el mismo marco normativo y eso le generara certeza a los conductores,  porque aquí cruzas la calle y ya estas en otro municipio”, dijo Lorena de la Garza.


