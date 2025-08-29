Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’

Aunque dice que en los últimos 20 años ha invertido $300 millones de dólares en aplicar mejoras ambientales en su planta de San Nicolás, la acerera Ternium literalmente tiene un “tiradero” en los patios de esas instalaciones.

Según demuestran imágenes tomadas con un dron por El Horizonte, en las zonas al aire libre de la llamada Planta Guerrero, la siderúrgica tiene a cielo abierto montañas de polvo que con mucha facilidad se vuelan a Ciudad Universitaria, colonias vecinas como la Garza Cantú y Cuauhtémoc, de San Nicolás, y a las instalaciones del Metro.

Expertos puntualizaron a El Horizonte que ese polvo, entre otras sustancias, es óxido ferroso, que es producto de la fundición de hierro para obtener el acero y el cual es riesgoso para la salud, pues su inhalación afecta el sistema pulmonar, lo cual deriva en padecimientos graves.

Ante esto, diputados locales de Morena dijeron que, así como la empresa dice aplicar exámenes médicos a sus empleados cada año, pedirán que “mientras se reubica”, Ternium haga lo mismo con vecinos y estudiantes de la UANL. Esto con la finalidad de saber si hay daño en la salud de quienes se exponen de manera crónica a los polvos.

En un recorrido realizado por El Horizonte, se observaron los montones de polvo que manchan de negro todo lo que está en los patios.

Además, en el patio sí se observa un domo que, según la empresa, se instaló en el año 2014 para capturar “polvos fugitivos”, pero este mismo está manchado del óxido ferroso.

Expertos indicaron que son “más que evidentes” las emisiones que ocasiona la planta y que ese debería ser motivo suficiente para tomar en serio su reubicación, tal como lo plantearon diputados locales.

“Para nadie es secreto lo que ocasiona Ternium, está a la vista de todos, ahí están los montones de polvo que pueden afectar la salud de los vecinos y estudiantes de la UANL”, señaló una fuente.

Este jueves, diputados locales de todos los partidos aprobaron un exhorto dirigido al gobierno del estado, mediante el cual le piden que la empresa sea reubicada fuera de la zona metropolitana, específicamente las plantas Guerrero, de San Nicolás, y la Churubusco de Monterrey.

Este exhorto lo propuso la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, y recibió el apoyo de todas las bancadas.

Ante esto, Ternium respondió por la noche que, según ellos, cumplen con la normatividad ambiental y tienen las certificaciones necesarias.

“Ternium reitera su compromiso absoluto con el medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad vigente —incluyendo los más estrictos estándares internacionales— y con la responsabilidad social en todas las plantas y las comunidades donde opera".

“Este compromiso también se refleja en los más de $300 millones de dólares que hemos invertido en mejoras ambientales en nuestra planta de San Nicolás durante los últimos 20 años, destinados a cuidar el aire y el agua de Nuevo León”, informó en un comunicado.

Pero los expertos remarcaron que las mismas imágenes de las montañas de polvo indicarían lo contrario.

Estudio para todos

En su comunicado, la empresa señaló que lleva un monitoreo de la salud de sus empleados aplicando exámenes periódicos.

“Cada año realizamos a todos los empleados un chequeo médico obligatorio y no hemos encontrado indicios de que trabajar en Ternium incremente el riesgo de desarrollar alguna enfermedad”, señaló.

Pero la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, le dijo este jueves a El Horizonte que también pedirá a la empresa hacer exámenes no solo a sus empleados, sino a los vecinos de la zona y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es vecina de esta planta Guerrero.

“Lo anterior no es solo una necesidad urgente, sino también una responsabilidad social que debe ser atendida de manera inmediata".

“La salud y seguridad de la población deben ser una prioridad para todos los actores involucrados, y es imperativo que el gobierno del Estado de Nuevo León tome las medidas necesarias para asegurar un futuro más limpio y seguro para las familias que viven en estas zonas, así como para quienes transitan día con día por estas zonas”, dijo Velázquez.

Y techo del Metro luce rojizo por polvos y óxido de Ternium

Además de las estructuras de la empresa, el Metro, en específico la estación Universidad, sufre daños severos por todas las emisiones de óxido ferroso que se fugan de Ternium.

En imágenes satelitales que, si bien corresponden al 2021, se muestra la mancha rojiza encima del domo de la estación Universidad.

Esto evidencia que, cuando no la pintan o la manchan, se cubre de la mancha rojiza.

También otras instalaciones de la UANL tienen la huella del polvo que sale de la acerera.

Hace semanas Metrorrey tuvo que darle mantenimiento al techo de la estación, debido a que este ya estaba deteriorado y de un color rojizo por culpa de los polvos con metales y óxido que la empresa expide todos los días.

A través de la aplicación Google Earth se puede observar cómo estaba de deteriorado el techo y de un color café naranjoso, y fue hasta hace poco que la dependencia hizo mejoras en el lugar, entre ellas darle mantenimiento a este techo.

