Ternium responde que líquido rojo es 'sustancia inofensiva'

Ternium compartió con El Horizonte el por qué el agua sale de color rojizo, al señalar que es melaza y que es inofensivo para la salud y el medio ambiente

Un vecino de la colonia Cuauhtémoc captó en video el momento en que presuntamente salía agua contaminada de una planta de Ternium rumbo a la vía pública, en San Nicolás.

Al transitar junto a la corriente, el chico señala "el mugrero que sale" del lugar y aseguró que la empresa debería tener su propio drenaje pluvial para filtrar el agua.

De acuerdo con su comentario para El Horizonte, cada que llueve en la zona se manchan las calles por el óxido; sin embargo, los vecinos no presentan quejas al respecto.

Al respecto, Ternium compartió con El Horizonte la explicación de por qué el agua sale de color rojizo, al señalar que es melaza y que es inofensivo para la salud y el medio ambiente.

“Queremos compartirles como contexto que es melaza y es un producto derivado de origen vegetal, el cual es inofensivo para la salud y el medio ambiente y se aplica para evitar la resuspensión de polvos. 

“Esta sustancia no peligrosa se utiliza para aditivos y control de suspensión de polvos. En la empresa se aplica mayormente en caminos y patios de las plantas Guerrero, Largos Apodaca, Largos Puebla y Churubusco, donde se aplica tanto en planta como en el Patio de Camiones”, informó Ternium.

"Ternium es partícipe y responsable no solo de los trabajadores que estamos aquí dentro de la planta, sino de la comunidad", señaló Rafael De Carvalho, jefe de Servicios de Planta.


