Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_12_59_AM_59a2611ace
Nuevo León

Tiene Miguel Flores encuentro productivo con Canaco

El secretario de Gobierno de Nuevo León se reunió con Jaime Herrera Casso para impulsar el comercio y reforzar la economía del estado de cara al Mundial de 2026

  • 14
  • Agosto
    2025

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores sostuvo una reunión para ver las acciones para impulsar el sector comercial con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Jaime Herrera Casso.

"Ha sido un gusto reunirme con el presidente de una de las cámaras más importante de la región, en un encuentro muy productivo donde hablamos sobre el trabajo que impulsaremos por el bienestar del sector comercial”, informó Flores a través de un comunicado.

El funcionario estatal señaló que se abordaron temas prioritarios para el desarrollo económico y reiteró la apertura del Gobierno del Estado de trabajar en equipo para que a Nuevo León siempre le vaya mejor.

“Cuentan con nosotros para que la economía de Nuevo León siga creciendo y que a nuestro estado siempre le vaya mucho mejor”, añadió.

“Uno de los compromisos del Gobierno del Estado es apoyar a los sectores clave como el comercio, el cual es un motor esencial para la economía de Nuevo León, que próximamente será sede del Mundial 2026”, puntualizó.

De acuerdo con Flores, quien se ha reunido con actores claves de Nuevo León y representantes ciudadanos, este encuentro con líderes empresariales refrenda su compromiso de tener un gobierno de puertas abiertas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_358dc786a6
Aseguran media tonelada de droga y arsenal en cateo en Apodaca
10_2_2_d1313bf4bc
Irán 12 alumnos de la UANL a estudiar en Reino Unido
Nuevo_Leon_registra_su_mejor_julio_en_una_decada_Samuel_Garcia_b5bf265eee
NL líder en salud con 9 de cada 10 personas atendidas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_19_10_AM_eb0307239b
Hacen llamado a operarse con cirujanos plásticos certificados
baja_presion_nl_466df26cc3
Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×