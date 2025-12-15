Tiene NL una de las gasolineras más caras del país: Profeco

Nuevo León volvió a colocarse en el radar nacional por el precio de los combustibles.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Monterrey se localiza una de las estaciones que vende la gasolina regular más cara del país.

El reporte señala que una estación ubicada en Monterrey vende el litro de gasolina regular en $24.99 pesos, con un margen de ganancia superior a los tres pesos por litro, cifra que la coloca como la más cara a nivel nacional dentro del periodo evaluado.

Iván Escalante explicó que este tipo de márgenes rebasan lo considerado como precio justo y afectan directamente el bolsillo de los consumidores.

Por ello, la estación fue exhibida públicamente con un “tache” dentro del monitoreo semanal.

"Y continuamos con las que se siguen volando la barra, con los precios. Tenemos esta Oxogas en 24.99 en Monterrey, Nuevo León, con un margen de ganancia de tres pesos con 14 centavos por litro", explicó Escalante.

Además, el titular de Profeco detalló que, si bien hay estaciones en distintas regiones con precios elevados, el caso de Monterrey destaca por el margen de ganancia, que se aleja del promedio nacional recomendado.

En el mismo informe, se mencionó que incluso hay estaciones en otras entidades donde el margen supera los cuatro pesos por litro, lo que representa cerca del 20 por ciento del precio final pagado por el consumidor.

"Pero miren, identificamos esta Repsol en Córdoba, Veracruz, que tiene un margen de ganancia de cuatro pesos 15 centavos por litro, casi el 20 por ciento de lo que estaría ganando sería directo para esta estación. Por ello le vamos a poner un tache", detalló.

También hay gasolina barata en Monterrey

No todo es negativo para Nuevo León. Profeco también identificó estaciones dentro del área metropolitana de Monterrey que mantienen precios justos, con costos por debajo de los $24 pesos por litro y márgenes de ganancia que no superan los dos pesos.

Escalante subrayó que estas estaciones cumplen con los criterios de equilibrio entre precio y ganancia, por lo que recibieron la “palomita” del organismo federal.

Por otra parte, Profeco reiteró el llamado a los automovilistas para comparar precios antes de cargar combustible y utilizar las herramientas oficiales de consulta, con el fin de evitar pagar de más y fomentar la competencia entre estaciones.

