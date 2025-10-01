Transforma Santa Catarina más de 300 parques en espacios dignos

Con el objetivo de garantizar que sus habitantes cuenten con espacios públicos dignos, el municipio de Santa Catarina intensificó las labores de mantenimiento y limpieza en sus plazas y parques.

El alcalde Jesús Nava Rivera supervisó personalmente los trabajos de deshierbe y mejora y anunció que el plan es extender estas acciones a los más de 300 espacios públicos del municipio.

“Estamos reforzando la limpieza y el mantenimiento en los espacios públicos; en Santa Catarina vamos por plazas y parques en buen estado para que los santacatarinenses cuenten con espacios públicos dignos”, declaró el edil.

Además, informó que se proyecta concluir la limpieza y el mantenimiento integral de estos lugares en un mes.

El presidente municipal detalló que personal de la Secretaría de Proximidad se reunirá con vecinos para escuchar peticiones específicas de mejora, con el compromiso de realizar labores de mantenimiento en 11 plazas y parques por día.

Además de embellecer el entorno, Nava Rivera destacó que estas acciones, en las que participan Servicios Públicos y Proximidad, tienen un beneficio adicional en la salud pública que es el de prevenir el crecimiento de la maleza y evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, especialmente ante el pronóstico de futuras lluvias.

El munícipe adelantó que durante el segundo año de su administración se dará continuidad a este esfuerzo, que incluirá labores como pintura, arreglo de juegos infantiles, instalación de pasto sintético, mejora del alumbrado y reparación de mallas, entre otras necesidades detectadas en estos importantes puntos de reunión comunitaria.

