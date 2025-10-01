Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_8_33_25_PM_f9fa406930
Nuevo León

Transforma Santa Catarina más de 300 parques en espacios dignos

Jesús Nava supervisó los trabajos de deshierbe y mejora y anunció que el plan es extender estas acciones a los más de 300 espacios públicos del municipio

  • 01
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de garantizar que sus habitantes cuenten con espacios públicos dignos, el municipio de Santa Catarina intensificó las labores de mantenimiento y limpieza en sus plazas y parques.

El alcalde Jesús Nava Rivera supervisó personalmente los trabajos de deshierbe y mejora y anunció que el plan es extender estas acciones a los más de 300 espacios públicos del municipio.

“Estamos reforzando la limpieza y el mantenimiento en los espacios públicos; en Santa Catarina vamos por plazas y parques en buen estado para que los santacatarinenses cuenten con espacios públicos dignos”, declaró el edil.

Además, informó que se proyecta concluir la limpieza y el mantenimiento integral de estos lugares en un mes.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 8.33.14 PM.jpeg

El presidente municipal detalló que personal de la Secretaría de Proximidad se reunirá con vecinos para escuchar peticiones específicas de mejora, con el compromiso de realizar labores de mantenimiento en 11 plazas y parques por día.

Además de embellecer el entorno, Nava Rivera destacó que estas acciones, en las que participan Servicios Públicos y Proximidad, tienen un beneficio adicional en la salud pública que es el de prevenir el crecimiento de la maleza y evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, especialmente ante el pronóstico de futuras lluvias.

El munícipe adelantó que durante el segundo año de su administración se dará continuidad a este esfuerzo, que incluirá labores como pintura, arreglo de juegos infantiles, instalación de pasto sintético, mejora del alumbrado y reparación de mallas, entre otras necesidades detectadas en estos importantes puntos de reunión comunitaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

867086be_a07f_4569_a5e4_bbc2571c83eb_ad63cf08e1
Colabora municipio y UPRA en mantenimiento de espacios deportivos
Visitar_la_Casa_Blanca_cd60ddac27
Aseguran que despidos en Estados Unidos son 'inminentes'
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T135310_657_71a90ac7b4
Intensifica Parras acciones de limpieza en el Panteón San José
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×