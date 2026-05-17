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Nuevo León

Tras 16 años, cierra la biblioteca y librería 'La Nacional'

La decisión fue principalmente por motivos inmobiliarios, luego de que el dueño del inmueble vendiera la propiedad donde operaba el negocio

  • 17
  • Mayo
    2026

Después de 16 años de servicio en la ciudad, la biblioteca y librería “La Nacional” anunció el cierre definitivo de sus puertas, dejando atrás un espacio que durante más de una década se convirtió en punto de encuentro para lectores, estudiantes y amantes del cine en Monterrey.

La tarde de este domingo comenzó la venta de libros y películas a bajo costo, situación que atrajo a decenas de personas que acudieron al establecimiento para adquirir algunos ejemplares y despedirse del lugar.

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Asistentes reportaron una importante afluencia durante gran parte del día, reflejando el impacto que tuvo este espacio cultural entre generaciones de regiomontanos.

En el lugar se encontraba Hugo Ortega, propietario de “La Nacional”, quien atendió personalmente a sus últimos clientes y recordó el vínculo que muchas personas formaron con la librería desde su apertura, el 20 de noviembre de 2009.

“Así como legado, las personas son las que me han dicho; algunos tienen viniendo desde la secundaria”, comentó.

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Ortega señaló que el cierre no se debe únicamente a las ventas, aunque reconoció que tras la pandemia hubo una disminución en el consumo. Explicó que la decisión fue principalmente por motivos inmobiliarios, luego de que el dueño del inmueble vendiera la propiedad donde operaba el negocio.

También expresó que la mayor tristeza está en la pérdida de un espacio cultural para la comunidad.

“La tristeza está en el plano social porque es un espacio cultural que se le quita a la gente”, dijo.

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El propietario aseguró irse con satisfacción por los años de servicio y por la relación construida con sus visitantes, además de considerar que en la ciudad deberían existir más espacios dedicados a la lectura y la convivencia cultural.

“El principal gusto que tiene uno es el servicio que se presta”, mencionó.

Con el cierre de “La Nacional”, lectores y clientes frecuentes lamentaron la desaparición de uno de los espacios independientes dedicados a la promoción de libros, películas y convivencia cultural en la ciudad.


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