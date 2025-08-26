Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios

Por prestarle dinero a empresas insolventes, la Sofom regia Capital Tech se quedó sin fondos y no le pudo pagar intereses y capital a sus acreedores, por lo cual de plano se abrió de capa y solicitó el concurso mercantil a fin de tratar de cubrirles algo de la millonada que le confiaron.

Según asesores legales de los afectados consultados por El Horizonte, se estima que son $815 millones de pesos lo que se le adeuda a 135 inversionistas.

Con esto, entre el 2024 y 2025 suman seis grandes casos de Sofom que caen en la insolvencia con un monto aproximado de $4,535 millones de pesos.

Fuentes le dijeron a El Horizonte que el fondo tiene como respaldo propiedades que entregaron los deudores, pero no flujo de dinero y revender los inmuebles llevará tiempo, por lo que no es opción de capitalización rápida.

El caso de esta sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), encabezada por el sampetrino Rogelio de los Santos Calderón, es un capítulo más de las “sofomes” que levantan dinero para prestar a empresas que luego no les pueden pagar y terminan afectando a quienes les ofrecieron intereses exorbitantes.

“Es un modelo en donde imagínate que tú empiezas superbién y le estás prestando a alguien y le prestas a una tasa más alta; en algunos casos te deja de pagar y tienes una tasa de no cobro de un 10% y todavía aguanta porque es un 4% contra un 2% que le pagas promedio a los que le estás prestando".

“Pero, ¿qué pasa cuando hay una mala decisión? Pues que empiezas a pedir dinero a inversionistas, pero por pagar intereses de los otros, y ahí empieza una bola de nieve terrible y cuando no tienes una capacidad de decirle: ‘Oye, compadre, estoy teniendo un apriete terrible, por lo cual las tasas se bajan’, pues se te empieza a hacer una bola de nieve”, dijo el experto consultado.

Ponen casas como garantía

En el caso de Capital Tech Financial, SAPI de CV, SOFOM, ENR, El Horizonte averiguó que algunos de los deudores más grandes entregaron en garantía casas en el desarrollo Residencial Olinca, de Valle Poniente, que van de los $10 millones a los $30 millones de pesos en su conjunto, pero el rematarlas llevará 2 años, por lo que se optó voluntariamente, por parte de la empresa, por recurrir al concurso mercantil.

Según la ficha del fallo 689/20224-III, de la que El Horizonte tiene copia, este se solicitó en noviembre del año pasado y la jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, la autorizó el 19 de febrero del 2025.

Ante esto, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Jesús Mario Sepúlveda González como conciliador del caso.

“Se ordena a la comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que surta efectos esta sentencia; salvo los que sean indispensables para asegurar la integridad de la masa concursal, incluido cualquier crédito indispensable para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo pasado.

Cuidado con las tasas altas

En una ficha técnica a la que El Horizonte tuvo acceso, Capital Tech daba préstamos a una tasa de interés máxima anual del 60% en un plazo de entre 1 a 3 años.

En su página web aún se pueden ver los testimonios de sus clientes, quienes hablan del respaldo que recibieron para impulsar sus negocios.

“Somos una empresa dedicada al servicio y renta de maquinaria de elevación. Nuestros productos y refacciones son 100 % importados; por lo tanto, la eliminación de cualquier riesgo cambiario es determinante para nuestro negocio. Capital Tech ha resultado ser nuestra mejor opción en estos seis años”, se lee este testimonio de Marley Rentals.

Les devolverían sólo el 25%

Los afectados son, nuevamente, personas de la tercera edad en su mayoría; en total, 135 inversionistas con adeudos que totalizan poco más de $815 millones de pesos.

Según versiones, con este concurso mercantil, los inversionistas podrían recuperar únicamente el 25% del capital aportado, es decir, doscientos cincuenta pesos por cada $1,000 pesos invertidos; el 75% restante los inversionistas ya lo ven como perdido.

“Un concurso mercantil es una intervención, se tiene que ver qué hay: créditos que se tengan que cobrar, si hay dinero, garantías hipotecarias, que los inversionistas puedan ver que su dinero se puede tardar hasta cuatro años”, dijo una fuente cercana a los afectados.

Se repite la fórmula: Capital Tech aceptaba dinero de inversionistas ofreciéndoles altas tasas de interés a través de pagarés.

Hasta que no pudo cumplir con los compromisos con los inversionistas, debido a que dos de sus principales clientes a quienes otorgaron préstamos dejaron de pagarles; esto los dejó en insolvencia para pagar rendimientos y vencimientos de capital a sus clientes.

“En un principio ellos pueden pagar a los inversionistas altos intereses, ese no es el problema; el problema comienza cuando dejan de recibir el dinero a quienes les prestaron el capital de los inversionistas. Muchas veces estas empresas se ven como ladrones, pero no, simplemente cayeron en un tema de falta de liquidez”, indicó una fuente que asesoró a personas afectadas de Capital Tech.

Los expertos consultados indican a los inversionistas que deben tener atención a donde ponen su dinero, porque si alguna Sofom les ofrece más de la tasa de rendimiento de los CETES, que es de 7.40% al día de hoy, se convertiría en una inversión con riesgo alto.

Tras perder liquidez, Capital Tech anunció a sus inversionistas en febrero pasado que entraba a concurso mercantil.

“Capital Tech anuncia la declaración en concurso mercantil. Monterrey, N.L., México, 25 de febrero de 2025. – Capital Tech Financial, SAPI.”, informó la empresa en su sitio de noticias.

Más de una década

Por más de una década, Capital Tech fue una Sofom digital que ofreció préstamos y asesoría financiera a empresas.

“Contamos con el respaldo de Alta Ventures México, uno de los fondos privados más importantes de Latinoamérica, respaldado a su vez por el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y El Banco Mundial”, se lee todavía en su página web.

De los Santos Calderón, quien lidera la administración de Capital Tech, es presidente del consejo del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey. En la página oficial de la institución aún se puede el nombre del empresario.

Proponen endurecer leyes

Ante este nuevo caso, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, que es quien ha abordado estos temas, indicó que buscará elevar los años de cárcel para quien cometa el delito de fraudes, además de crear un padrón de Sofom para que estén visibles y cumplan con la ley.

