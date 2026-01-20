Podcast
ejecutan_menor_68a7ba4dd0
Nuevo León

Ultiman a menor de 17 años en colonia Niños Héroes

Un adolescente fue ejecutado dentro de un domicilio tras la irrupción de sujetos armados; autoridades investigan una posible relación con narcomenudeo

  • 20
  • Enero
    2026

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes 19 de enero, luego de que presuntamente al menos tres sujetos armados irrumpieran en un domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes, en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas, cuando los agresores ingresaron al inmueble para amenazar al joven y posteriormente dispararle, recibiendo al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza. Tras las detonaciones, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Al arribo de los cuerpos de auxilio y elementos policiacos, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. El menor fue identificado de manera extraoficial como Justin Omar, de 17 años de edad.

Una fuente cercana a la investigación señaló que, de manera preliminar, el caso podría estar relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta línea aún se encuentra bajo análisis, por lo que será la autoridad correspondiente quien determine las causas y responsabilidades conforme avance la indagatoria.

El área fue acordonada por elementos de la policía municipal, mientras que agentes investigadores y personal pericial de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias e integración de la carpeta de investigación.


